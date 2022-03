Alcalde Veloso por planta de cerdos: “La autoridad ambiental, no ha respondido a los temas de su competencia”

Hasta las dependencias de la Oficina Regional de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) llegó este lunes la máxima autoridad de Tucapel, Jaime Veloso, para conversar junto al jefe regional (s) de la entidad, Hugo Ramírez Cuadra sobre la investigación llevada a cabo en contra de una planta de cerdos que opera en la comuna.

De la reunión se desprende que en el oficio dirigido a la SMA, se señaló que desde la suspensión del proceso sancionatorio, el 31 de agosto de 2020, “han ocurrido una serie de eventos que dan cuenta de que esa empresa no ha desarrollado los programas de cumplimiento requeridos”, hechos que según plantea el municipio, se han denunciado a la superintendencia mediante diferentes oficios, sin obtener pronunciamiento alguno.

“La preocupación de nuestro municipio radica en los episodios de malos olores que continúan afectando a los vecinos de las localidades de Huépil, Tucapel, y Villa Fátima, lo que se suma a la aparición de distintos vectores”, sostuvieron.

Al respecto, Jaime Veloso manifestó su total desacuerdo respecto de cómo la SMA ha llevado a cabo la investigación de la planta de cerdos: “La autoridad ambiental, lamentablemente, no ha respondido a los temas de su competencia. En segundo lugar, los tribunales llevan las causas de una manera extremadamente lenta. En tercer término, los parlamentarios han sido muy parsimoniosos en tramitar una norma de olores. Y por último, nos encontramos aquí con una empresa, que no ha tenido responsabilidad social empresarial y ha sido mentirosa, al decir que no emiten malos olores en nuestra comuna”.

“Todos estos temas no son responsabilidad del alcalde, pero hay que representarlos a las autoridades, que muchas veces no tienen los recursos humanos y operacionales para actuar con la celeridad que corresponde”, indicó.

Asimismo, el edil indicó que la SMA emitirá un nuevo informe, entre el 30 de marzo y el 15 de abril, que debe enviarse a la unidad sancionatoria de Santiago. “Esperamos que este documento sea contundente en contra de la empresa para que se puedan aplicar las medidas ambientales. Este informe nos servirá a nosotros, puesto que con él podemos recurrir eventualmente al Tribunal Ambiental de Valdivia”, expresó.

“El hecho es que como Municipalidad no nos hemos quedado atrás, porque además de las acciones ambientales, hemos explorado, con recursos de protección, que se garanticen los derechos ciudadanos a vivir en un medio ambiente digno. Por eso nos causa impotencia el hecho de ver que muchos servicios no cautelan derechos básicos de las personas”, añadió Veloso.

Actualmente, señalaron desde el municipio, que el trámite legal se encuentra en la Corte Suprema, que debería emitir una sentencia en un plazo próximo respecto del funcionamiento de la planta de la empresa Coexca S.A. en Tucapel.

Por último, en la mencionada reunión las autoridades solicitaron mayor fiscalización a los procesos productivos, planta de tratamiento de aguas servidas, piscinas de acumulación, y procesos del sistema de riego agrícola, en beneficio de la personas de la comunidad.