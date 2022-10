“Estamos cumpliendo la tarea”: Jefe de la Defensa Nacional en Biobío encabezó análisis de Estado de Excepción en Los Ángeles

El jefe de la Defensa Nacional del Biobío, contraalmirante Juan Pablo Zúñiga, encabezó este jueves una reunión en la Delegación Presidencial de la provincia de Biobío con alcaldes y encargados de seguridad de la zona en el marco del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que se mantiene en la Macrozona Sur.

Según dieron a conocer las autoridades, la reunión permitió dar a conocer la labor de las Fuerzas de Orden y Seguridad en las 14 comunas de la provincia, y además recibir las inquietudes y dudas de los alcaldes de la zona.

JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL EN BIOBÍO

En particular, el contraalmirante Juan Pablo Zúñiga comentó que “fue una reunión muy productiva, el objetivo básicamente es informar del Estado de Excepción y que es lo que estamos haciendo en la provincia de Biobío, y tener un contacto directo con los jefes comunales, con los alcaldes, de manera de explicarles lo que estamos haciendo, y sobretodo recibir las inquietudes de ellos y construir los puentes de confianza que es fundamental”.

En esa línea agregó parte de lo abordado en esta actividad, donde comentó que “lo que se conversó, tiene un grado de reserva (…) pero se analizaron todos los eventos que hemos tenido en la zona, son materia de investigación, pero todo lo que ha pasado en la provincia lo conversamos francamente en la reunión”, precisó.

“CREO QUE ESTAMOS CUMPLIENDO LA TAREA”

Al ser consultado sobre los datos y las cifras de disminución de hechos de violencia que se han registrado en la región desde la implementación de esta medida, el jefe de la Defensa Nacional en Biobío comentó que “en particular, hablar de cifras no me gusta porque justamente son personas las que han sido afectadas (…) pero efectivamente el Estado de Excepción a contribuido a mantener los flujos del transporte y la logística de las provincia de Arauco y Biobío”.

Junto con ello agregó que “en ese sentido, creo que estamos cumpliendo la tarea y estamos contribuyendo, el delito lamentablemente se mantiene y hay hechos de violencia que se mantienen, pero efectivamente han ido disminuyendo, por lo que nos mantiene no conformes pero nos permite ir evaluando día a día con los alcaldes aquellas medidas de efectividad donde el Estado de Excepción ha contribuido”, enfatizó.

Contraalmirante Juan Pablo Zúñiga

Al consultarle sobre los implementos solicitados por las Fuerzas Armadas para mejorar la función de resguardo de la seguridad en la región, el contraalmirante indicó que “efectivamente, en la medida que va avanzando el Estado de Excepción van naciendo nuevos requerimientos, nuevas estrategias y cambios, esto es flexible y es dinámico, y efectivamente hoy día tengo la cantidad de gente para cumplir la tarea y los medios materiales efectivamente hay algunas brechas que se han ido satisfaciendo en la medida de que el tiempo y los recursos los permiten”.

El comandante del Destacamento de Montaña número 17 Los Ángeles, coronel Raúl Ferreira Assad, comentó que “se ha trabajado y se analizó sobre los hechos que han ocurrido, y las distintas actividades y trabajos que se van a realizar justamente para proveer lo que el decreto presidencial que genera este Estado de Excepción dispone, por lo tanto, fue bastante productiva en este ámbito”.

COMUNAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA

Por su parte, la delegada presidencial de la provincia del Biobío Paulina Purrán expresó que “nos reunimos con alcaldes y encargados de seguridad de las 14 comunas de la provincia de Biobío con el fin de analizar el Estado de Excepción de nuestra provincia, ver algunas coordinaciones de manera directa con los alcaldes, pero principalmente con las comunas que hemos visto nosotros más afectadas con atentados o con algún hecho de violencia sean más alarmantes para las comunas”.

En esa línea agregó que “en el caso de Mulchén, Santa Bárbara, Quilleco y Nacimiento que son comunas que para nosotros de acuerdo a los últimos hechos han sido preocupantes y que debemos ir abordando, y la forma de ir abordándolas es poder sentarnos en una mesa y trabajar de forma coordinada”.