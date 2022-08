Cañete: Autoridades exigieron ampliar despliegue de Estado de Excepción en la zona

Tras el nuevo atentado incendiario registrado la mañana de este martes en la comuna de Cañete, autoridades de la zona realizaron un llamado al ministerio del Interior a reforzar el despliegue militar en la zona, y que el actual Estado de Excepción deje de ser acotado.

El concejal de la comuna de Cañete Cristian Medina se refirió a este nuevo ataque en la localidad de Huape, donde comentó que “nuevamente un atentado terrorista afecta a dos familias del sector de Huape, comuna de Cañete. Una adulta mayor que se encuentra enferma, y una familia de trabajo y de esfuerzo que ve truncado sus sueños por este atentado”.

En este punto hizo un llamado a la ministra Izkia Siches, donde manifestó “ministra del interior, necesitamos que el Estado de Excepción no sea acotado, necesitamos que las fuerzas armadas y Carabineros actúen con todas fuerzas al interior de los predios donde ocurren estos hechos de violencia, y por eso es importante que nos informemos, porque esta nueva propuesta constitucional quita esta herramienta tan importante como es el Estado de Emergencia”.

Por su parte, la diputada por el distrito 21 Flor Weisse lanzó duras críticas al actual trabajo en materia de seguridad en la zona por parte del Ejecutivo, donde comentó que “ayer fue Araucanía, hoy fue nuestra provincia de Arauco, comuna de Cañete, localidad de Huape, en donde dos inmuebles y un vehículo de propiedad de un trabajador de la zona son incendiados. Esto se suma a la larga lista de víctimas de violencia y terrorismo en la provincia de Arauco”.

En este punto enfatizó: “ministra, la ideología la está cegando, ¿o es simplemente que no le interesa y no le importa lo que está ocurriendo en la zona? Los resultados están a la vista, el Estado de Excepción no puede seguir siendo sólo aplicado en las rutas, los atentados están ocurriendo en todos los territorios de nuestra región. Pareciera ser que ser jefe de campaña se volvió más importante que trabajar por la seguridad de los habitantes que es su responsabilidad, asúmala”.