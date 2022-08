Autoridades condenan amenazas de tomas de predios forestales por parte de la CAM en Angol

Diversas reacciones a nivel nacional y regional dieron a conocer autoridades encargadas en materia de seguridad, tras las amenazas divulgadas en un comunicado por parte de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de realizar la usurpación violenta de predios en la provincia de Malleco, los cuales pertenecen a empresas forestales.

En el escrito, se dio a conocer que este 30 de julio en la comuna de Angol la comunidad María Cayulleo realizó una alianza con la CAM iniciando “un proceso de recuperación territorial en los fundos el Chequén y Santa Marina de Forestal Mininco, en el fundo San José de Trintre de Forestal Arauco, en los fundos Santa María y Santa Guillermina de Forestal Cautín, en el fundo El Tesoro de Forestal Comaco, y en el fundo El Porvenir … Reivindicación territorial que abarcaría aproximadamente cinco mil hectáreas”.

IZKIA SICHES: “NO HABRÁ IMPUNIDAD”

La titular del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, se refirió a las amenazas realizadas por esta comunidad mapuche de la provincia de Malleco en conjunto con la CAM, en entrevista con el programa “Estado Nacional” de TVN, donde manifestó que frente a estas situaciones “no habrá impunidad”.

En particular, la ministra Siches indicó que “para nosotros la CAM no es representativa del pueblo mapuche, y frente a estos llamados y amenazas de usurpaciones no habrá impunidad. Vamos a enfrentar a aquellas usurpaciones y obviamente hacer que la fuerza del Estado se haga presente, y hay que desalojar si eso se materializa”.

Junto con ello, puntualizó que “más allá de eso creo que es importante señalar que como gobierno estamos activamente llevando el Estado a las regiones, y particularmente a la región de la Araucanía, porque son zonas que además de enfrentar la violencia, enfrentan unos niveles de pobreza y abandono por parte del Estado que son abrumadores, y que sin duda necesitamos avanzar en soluciones políticas, pero ello no puede contemplar la violencia ni las usurpaciones”.

DANIELA DRESDNER: “VAMOS A PERSEGUIR TODAS ESTAS ACCIONES”

Por su parte, la delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresdner, también se refirió a estas amenazas de nuevas tomas de fundos, donde comentó que “desde luego como gobierno lo vemos con extremada preocupación, y aquí hay algo que es muy claro: nosotros defendemos y entendemos las justas reivindicaciones del pueblo mapuche, pero la línea que es la línea de la violencia y la línea de la delincuencia es una línea que nunca vamos a dejar que se cruce, y vamos a utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho para perseguir todas estas acciones, y que en eso no quepa ninguna duda”.

Al ser consultada por los predios que ya se encuentran en toma, como el fundo San Miguel en Alto Biobío, la delegada regional puntualizó que “evidentemente hay un cambio de política respecto de lo que estaba funcionando hasta ahora, pero también decir que hay procesos que son judiciales, que están ocurriendo en distintos fundos, y como eso hace que exista un cambio porque hay otro poder involucrado también, en algunos casos hay que esperar los procesos judiciales y en otro hay que hacer lo que dijo la ministra, que tiene que ver con recuperar los terrenos y desalojar, pero eso es algo que vamos a ir analizando caso a caso”.

En esa misma línea, puntualizó que hay una diferencia entre los terrenos recientemente tomados y los que actualmente viven un proceso a cargo del poder judicial, donde indicó que “existe una diferencia entre la interpretación de lo que es la flagrancia, y por lo tanto, en flagrancia se puede actuar inmediatamente, y por lo tanto los terrenos que no están en flagrancia tienen que pasar por el proceso judicial que ya está ocurriendo”.