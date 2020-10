José Salcedo: “Es preocupante y de mucha angustia el presente de D. Iberia”

En la memoria del hincha iberiano aún se tiene fresca la presencia de José Salcedo, ex Capitán azulgrana y referente del club angelino.

Es que no es fácil olvidarse de la entrega del capitán y de las veces que levantó las Copas en la Segunda División Profesional, obviamente la más recordada es aquella del ascenso.

Hoy José Salcedo está retirado del fútbol y a la distancia ve con angustia y preocupación el presente deportivo del cuadro de la I.

En conversación con la Tribuna, Salcedo, no escondió su inquietud, por lo que él cataloga, como angustiante el futuro de su querido equipo. “Pienso que esta situación no debiera estar ocurriendo, más aún cuando se ha planificado con antelación la presente campaña, pero hay cosas que reflejan que el trabajo no se está haciendo bien”.

Dijo que, al no encontrarse con el triunfo, el plantel lo resiente y, es una carga que va acumulándose. “Al ser un equipo relativamente joven en comparación a los rivales, en cada partido se les hace más difícil, más aún cuando no se tienen jugadores que saquen la voz, que sean referentes y se echen el equipo al hombro”.

El ex capitán, apuntó a que todo esto pasa por la administración del club, que no considera este tipo de aspectos; para muestra un botón, agregó, “no podemos ser locales en Temuco, es como jugar en cancha neutral, se debió haber jugado en Los Ángeles”

Para Salcedo, el haber jugado en el estadio municipal angelino, habría sido otra cosa, los resultados serían distintos. “Todo lo que se ha gastado en traslados, alojamientos en Temuco y en el arriendo del Estadio Germán Becker, se debió haber invertido en reacondicionar nuestro estadio, de acuerdo al protocolo sanitario, estoy seguro que los resultados serían distintos”.