Iberia con números rojos en el peor inicio desde su descenso de la Primera B

Cuatro puntos, un triunfo, una igualdad y cuatro derrotas, esos son los fríos números que tienen a Deportes Iberia en el lugar número once de la tabla de posiciones.

Números rojos que dejan al cuerpo técnico azulgrana en el ojo del huracán, es que nadie esperaba tan magro inicio, más aún cuando la preparación del plantel cumplió con todo los plazos establecidos y exigidos por el protocolo sanitario.

Seis fechas corridas del campeonato de la Segunda División Profesional y ya se habla más de la posibilidad de un descenso que de un ascenso, sabiendo que para este torneo las bases estipulan dos bajas a la Tercera División.

No cabe duda que Jorge Contreras, técnico azulgrana no ha logrado dar con la formula para mejorar tal realidad. Si bien es cierto, se ha mejorado en el juego, pero los errores siguen marcando la pauta en el andamiaje del equipo. Cuatro goles a favor y 8 en contra es sinónimo de que algo no anda bien.

Las alineaciones en las seis fechas, han demostrado una constante variación de jugadores. El caso de Benjamín Mirellis (central), quién apareció en la oncena titular solo en la primera fecha, lo mismo Matías Carvajal (volante); Lucas Fierro (delantero) desapareció del equipo titular; la ineficacia de Arnaldo Castillo en la ofensiva y la irregularidad de la zona media, han marcado la pauta del porqué el club azulgrana hoy está en zona de descenso.

Algo se debe hacer, ¿qué?, es la interrogante de todos los hinchas, quienes han cuestionado el rendimiento futbolístico y que exigen mejorar sustancialmente de aquí a la próxima fecha.

DEPORTES CONCEPCION

El próximo rival de Deportes Iberia es el “León de Collao”, equipos que en partidos oficiales no se enfrentaban desde el 16 de abril del año 2016 (en 1B), ocasión en que Deportes

Concepción ganaba en el municipal angelino por 3 a 2 a la azulgrana, dirigida en aquel entonces por Cristian Romero.

El partido se disputará en Temuco pasado el plebiscito, y donde Jorge “Coke” Contreras, tendrá el tiempo suficiente para encontrar el equipo ideal que consiga el necesario triunfo y alejarse de la zona del descenso.