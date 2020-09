Entregan kits didácticos para las familias de los sectores industriales

La pandemia por coronavirus y las estrictas medidas sanitarias que se han implementado en todo nuestro país han provocado que las familias chilenas, deban permanecer la mayor parte del tiempo en sus hogares. A raíz de esta situación y como una manera de entregar ideas para realizar actividades en familia, la compañía CMPC, hizo entrega de kits didácticos para los más pequeños de las comunas de Laja, San Rosendo, Nacimiento, localidad de Villa Mininco y comunidades indígenas de la ruta 22.

Valentina Fernández, niña beneficiada, comentó “les doy las gracias porque este kit me sirve para jugar y distraerme, con esto puedo pintar con tempera, pintar con los lápices y me sirve para mis clases de la escuela donde me ha ido muy bien”.

En total fueron más 2.500 kits de manualidades, los que fueron entregados a los niños de los sectores industriales y a los hijos de los colaboradores de las plantas de la compañía. A demás de los artículos didácticos el kit incluyó un manual con actividades educativas elaborado por Fundación CMPC, con el fin de aprender y jugar en familia.

Paulina Garín, Jefe de Asuntos Públicos de CMPC, indicó “esta iniciativa se realizó gracias a un trabajo conjunto con Fundación CMPC y tiene como principal objetivo entregar a las familias implementos para realizar actividades recreativas durante esta cuarentena. Con esta entrega queremos apoyarlos y facilitarles algunas herramientas de recreación para que realicen en sus hogares”.

Cada uno de estos kits permite que los niños puedan realizar distintas actividades para aprender y jugar junto a sus padres. “Estoy feliz, porque los materiales y el libro me ayudarán para hacer tareas y hacer muchas manualidades”, contó el pequeño Bastián Carrasco de la comuna de Nacimiento.

Además de los artículos para dibujar y colorear, el kit contiene un manual de actividades elaborado por Fundación CMPC, tempera, block de dibujo, lápices de colores, papel lustre, pincel, pegamento, marcadores y un snack saludable.

“Acá hay muchos niños y estos regalos les viene muy bien, CMPC siempre ha estado presente y ahora que los pequeños están en la casa este material les sirve de apoyo para entrenarse y aprender. Quiero dar gracias a la compañía por toda la ayuda que nos ha brindado”, finalizó Marcia Cerda, Vecina de Laja.