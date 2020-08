Krause defenderá construcción del nuevo estadio ante los diputados

La presidenta de la Comisión de Deportes de la Cámara Baja, Marisela Santibáñez, decidió convocar a la ministra del ramo y a su subsecretario, Cecilia Pérez y Andrés Otero, respectivamente, para que expliquen a los representantes distritales los “antecedentes sobre la decisión del gobierno de suspender la construcción del nuevo estadio de la comuna de Los Ángeles”.



La invitación enviada desde la Cámara se hizo extensiva, vía teletemática, a las autoridades regionales del Biobío, el intendente, Sergio Giacaman y el Gobernador, Ignacio Fica.



Hasta ahora, no se había confirmado la presencia de Pérez, pero el alcalde de Los Ángeles ya adelantó parte de su exposición ante los representantes distritales.



Así, Krause expuso a La Tribuna que “Quiero en esta reunión exponer a los parlamentarios que forman parte de esta comisión y, probablemente van a estar nuestros parlamentarios del distrito, la importancia de la construcción de este estadio para la comuna de Los Ángeles y para la Provincia de Biobío y que no hay razones de fondo para impedir que esta obra se construya”.



El líder político de los angelinos aseguró que ya todo se ha expuesto y que solo ha repetido lo que ya estaba cerrado a las autoridades locales, dejando entrever con sus palabras, que existe una idea ya existente para detener la construcción de la obra.



“A partir de ciertas ideas pre concebidas, respecto al tema de los estadios, puntos de vista que el seremi del deporte me ha hecho ver, pero todas las interrogantes y preocupaciones que tiene el seremi, fueron abordadas durante la etapa de diseño de este proyecto y para obtener la aprobación, de alguna u otra forma esas interrogantes fueron contestadas al momento de aprobar el proyecto”, explicó el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause.