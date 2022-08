El compadre Jorge: cómo abrirse paso con el stand-up comedy en Los Ángeles

El “Compadre Jorge”. Ese fue el nombre artístico que usa Jorge Castro, un comediante de Laja que está avecindado hace cinco años en Los Ángeles, quien es un verdadero pionero en el difícil arte del stand-up comedy.

A través de una nutrida lista de presentaciones en bares y recintos nocturnos, su rutina se caracteriza por condimentar aspectos de la cotidianeidad local con temas de alcance más general, a través de la cual saca risas y carcajadas en su audiencia.

Sin embargo, él mismo admite que desarrollar esta disciplina de la comedia no es nada de fácil, más aún cuando no existe la costumbre ni tampoco hay referentes a nivel local: “Cuesta, cuesta en Los Ángeles. He tenido tres comienzos pero ahora espero que este último sea el definitivo”.

Más aún cuando debe combinar un trabajo que lo tiene siete días seguidos en Antofagasta por su especialidad como técnico eléctrico, mientras que los siete restantes debe multiplicarse para presentar su rutina llamada “Títere sin Cabeza”. “No le puedo dedicar tiempo completo pero cuando lo hago, es a full”, asegura.

Es que aunque partió en forma en 2018, la pandemia por el covid-19 lo obligó a postergar todo lo avanzada y a seguir presente generando contenido digital que publica en sus redes sociales.

En enero, retomó las presentaciones que lo han llevado a varios escenarios en la ciudad, siempre adaptando y adecuando su rutina a la contingencia: “Me gusta mucho la interacción con el público. Es bacán sentir la risa espontánea”, confesó en entrevista con radio San Cristóbal.

INICIOS

El compadre Jorge contó que la primera vez que incursionó en un escenario fue en 2009 en un bar de Laja. “Lo hice cuando todavía no se acuñaba el concepto de stand up comedy y la gente lo entendía como un monólogo. Lo hice de pobre porque necesitaba plata. La primera vez fue en un bar en Laja donde iba muy poca gente. Le dije al amigo a cargo que podía hacerlo y le aseguré que le llenaba el bar. Esa vez se llenó, supongo que para esperar que me vieran fracasar, pero me gané cinco mil pesos”.

También su nombre artístico viene de la comuna papelera: “Soy el compadre Jorge porque tiene mucho que ver con mi personalidad y porque es herencia de un bar que tuve en Laja”.

En 2018, ya radicado en Los Angeles, “lo volví a hacer, también de pobre. Ahora, post-pandemia, volví en enero de este año”. Reconoce que “si me presentó en 10 lugares, en ocho es porque me promociono yo mismo y en los otros dos es porque me llamaban”.

A su juicio, “cualquier puede hacer stand-up pero hay varios filtros naturales, uno de los cuales es la perseverancia. Puedes tener cuatro o cinco shows muy buenos pero el que sigue es más o menos, no más. Se dice que el comediante es bastante depresivo, creo que hay harto de auto-terapia en este trabajo en eso de hacer reír a la gente”.

Aunque no ha sido nada fácil, admite que, su experiencia, “Los Angeles de a poco se ha ido abriendo a esta disciplina. No hay muchas personas que lo hagan, estoy bastante solo pero de a poco se han ido abriendo nuevos espacios”.

“Es que también entiendo a los bares. Es un negocio. Te traigo y te pago pero cuánta gente te va a venir a ver, qué tan beneficioso es. Por eso, agradezco a los locales que me dan la posibilidad de presentarme”, señala.

Pero también el compadre Jorge reflexiona sobre el arte y la cultura local: “Los Angeles no es una ciudad que consuma arte en general. Fui a ver un show que costaba 10 mil pesos la entrada y mucha gente me decía que no iba a pagar eso. Por eso, primero, hay que acostumbrarse a que es un servicio y que consumir música o comedia es un proceso largo en el cual debemos participar todos que pasa por educar al público respecto del show”.

“Quiero hacerme conocido en Los Angeles por mi trabajo, que si necesitan un comediante, piensen en mí. Estoy contento con los resultados”, concluye

AUTORETRATO

“Soy Jorge Castro Guzmán, oriundo de la comuna de Laja. Tengo 33 años y soy técnico eléctrico de profesión pero junto con eso, me dedico al stand up comedy hace cuatro años ya que es esto último mi verdadera pasión y a lo que más amor y dedicación le pongo.

Me gusta el humor como un medio por el cual transmitir mis vivencias, penas y alegrías a la gente; que las personas muchas veces se sientan identificadas (o no) y de este modo llegar a la tan anhelada risa.

Creo y confío en que hacer reír al resto es hermoso y es eso lo que me mantiene aún en el camino del humor”.