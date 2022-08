“Manual de Técnicas de Estudio y Consejos para Padres”, se denomina el libro escrito por Ernesto Maldonado Iturriaga, un angelino licenciado en Teología que a lo largo de su vida ha mantenido un gran interés por la educación y la enseñanza en los colegios.

En 60 páginas, este hombre entrega una serie de herramientas vinculadas al aprendizaje y la formación de personas, junto a recomendaciones para que los padres orienten, motiven y enseñen a sus hijos a superarse.

En conversación con diario La Tribuna, el licenciado en Teología contó que “en mis tiempos no había psicólogos ni psicopedagogos en los colegios, y además algunos padres tenían hasta sexto básico. Por lo tanto, no podían ayudar a sus hijos y ellos avanzaban a pulso. A mis hijos les fue bien y me di cuenta que más que estar encima se trata de orientarlos, apoyarlos y motivarlos”.

“En el colegio Woodland de Los Ángeles impartí clases donde cada una de ellas era una hoja de este manual. Un día alguien me dio la idea de imprimir el contenido. Con la ayuda de algunas empresas imprimí este libro y luego lo envié al Mineduc. Ahí me criticaron la publicidad, pero aceptó el libro. A esto le sumó algunas charlas que he dado en distintos lugares lo cual ha sido apreciado y me parece digno de ser difundido”, relató.

Respecto a su trayectoria para llevar a cabo este manual, Maldonado señaló que “este es el resultado de las clases que di entre el año 2005 y 2010. Luego fui compactando y redactando todo ese contenido en un manual hecho como un recetario de consejos pensando en estudiantes y apoderados, no un libro a leer”.

Según indicó, actualmente hay disponibles cerca de 220 ejemplares en el Colegio Adventista, y antes ya entregaron algunos en la Escuela 1 y la Escuela 4.

“En la Escuela 4 di charlas, lo cual fue muy bien recibido y también entregué los manuales a los apoderados. A través del tiempo, muchas personas me agradecen por este libro”, expresó.

El manual se divide en tres secciones: generalidades, sección para estudiantes y sección para padres.

En la primera se relatan temas asociados a los hábitos de estudio, automotivación y estrategia de aprendizaje, entre otros factores.

En la sección para estudiantes, Maldonado comienza entregando técnicas para mejorar la concentración. Algunas de ellas son subrayar, ejercicio mental, resumir la materia y recreos, entre otras sugerencias.

Junto con ello, en ese bloque aborda temas relacionados a la importancia de la lectura, orientación vocacional, dactilografía y problemas de ingenio, entre otros.

En la sección para padres, el manual facilita distintas recomendaciones para que los apoderados aprendan a orientar a sus hijos, tales como la personalidad, el estímulo precoz, el autocontrol, autoestima y temperamentos.

En la conclusión del libro, el licenciado en Teología resume parte de los contenidos en fragmentos divididos en consejo, reflexión, identificación, desafío y decisión.

Tal como indica en el manual “el consabido consejo paterno es: si quieres ser alguien en la vida, estudia. La educación es la mejor herencia que te puedo dejar, estudia, aprovecha bien tu tiempo… En general, ¿por qué tan sabios consejos no siempre son escuchados como debiera?”.

El autor del manual destacó que “hay que motivar para que de alguna forma lo lean y lo apliquen. Porque es realmente útil con consejos de muchas personas. Es muy importante para un alumno aprender a estudiar, y cuando lo logra se siente feliz y hace más grata la tarea de los profesores y apoderados. Es un mundo que al ser desconocido hay que motivar para que la gente se entusiasme con ello”.