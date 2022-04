Los fotógrafos de la plaza de armas

Don Carlos Fernández, fallecido en 2019, fue el último exponente del oficio de fotógrafo en la plaza de armas. Llegado a Los Ángeles desde La Unión en septiembre de 2013, fue el continuador de una tradición que fue muy característica en la primera mitad del siglo XX pero que empezó a declinar desde los años 80 en adelante.

Más aún ahora que estamos viviendo la revolución digital, con equipos cada vez más sofisticados, muchos de ellos incorporados a teléfonos inteligentes, lo cual ha dejado obsoleto a los sistemas antiguos de capturar una imagen.

Porque ahora se pueden tomar decenas de capturas y se van revisando una a una en el acto para seleccionar la mejor. Sin embargo, antes no era así: la fotografía apelaba a la paciencia y también, a un poco de suerte (si la imagen no era bien tomada, no había remedio).

Es que los primeros fotógrafos que aparecieron en las calles y plazas de las ciudades usaron las cámaras de cajón donde era posible hacer todo el proceso de la foto. Fueron conocidos como los “fotógrafos minuteros” porque, en algo extraordinario para su época, en unos pocos minutos podían entregar una imagen en papel, en blanco y negro.

Se hacía todo a mano, combinando las ciencias de la óptica y de la química. Todo partía con la captura de la imagen que seguía después con el revelado y fijado, todo en el mismo cubículo, bajo las manos expertas del fotógrafo.

El último exponente de ese tipo de fotografía en Los Ángeles fue don Saturnino Urra, quien estuvo por más de 40 años en la Plaza de Armas de la ciudad. Con dos caballitos de madera y una cámara de cajón, fue parte importante del paisaje nuestro paseo cívico.

Por su lente, desfilaron decenas de miles de parejas, familias, niños o adultos que quisieron dejar testimonio de su por la ciudad, con una imagen que seguramente es parte de los álbumes familiares o que se enmarcó en algún lugar especial del hogar.

Don Saturnino partió con el oficio a fines de los años ’50 aunque primero estuvo en la Plaza Pinto. Debido a su responsabilidad, un par de meses más tarde la municipalidad le otorgó autorización para trabajar en la plaza de armas. En ese tiempo, eran varios los fotógrafos minuteros pero, poco a poco, don Saturnino se fue quedando solo: sus colegas dejaban el oficio por la aparición de mejores opciones laborales o porque, simplemente, la edad ya les pasaba la cuenta para mantenerse en actividad.

A principio de los ’80, debido a la aparición de la fotografía instantánea a color con las máquinas Polaroid, debió ponerse a tono con los tiempos, dejar la cámara de cajón e incursionar en ese tipo de equipos. Así y todo subsistía.

Sin embargo, a fines de los 90 ocurrió un hecho que afectó seriamente a don Saturnino. Y no fue la naciente aparición de las cámaras digitales a bajo precio y de buena calidad, sino algo mucho más cercano. Justo cuando terminaba esa década, la plaza de armas fue sometida a una profunda remodelación que obligó a cerrar toda la manzana, dejándolo sin su tradicional espacio de trabajo.

Poco antes que las obras fueran entregadas a su uso público, don Saturnino enfermó. Su salud se deterioró rápidamente. En noviembre del año 2000 murió.

Paradojalmente, él no alcanzó a conocer el nuevo aspecto de la plaza de armas de Los Ángeles. Sin embargo, en sus recuerdos quedó el registro de ese espacio que ya no está y que retrató miles de veces en los más de 40 años que desempeñó el oficio de fotógrafo. Lugar que fue ocupado desde septiembre de 2013 por don Carlos Fernández hasta poco antes de su reciente deceso.