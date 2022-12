Multipotencialidad: El feminismo y su camino hacia el autoconocimiento profesional

En un nuevo capítulo de Empoderadas, Daniela Vilensky, periodista, ilustradora y fundadora de Dani con Lápiz, contó su experiencia de vida siendo una persona multipotencial y cómo contribuyó el empoderamiento femenino en su desarrollo personal y académico.

Comenzó relatando que “mi desarrollo profesional no lo describiría como una carrera porque hace referencia a una línea recta. Muchas veces somos varios los que vivimos un camino curvo lleno de paradas. La verdad es que eso es lo que impulsó mi motivación por hablar de esto. Yo partí hace unos tres años y medio con una cuenta en redes que se llama Dani con Lápiz que partió como un hobbie. Ahí hablaba de este tema y contaba que en mi carrera me sentía rara, distinta e incluso inferior porque veía que todos hacían carrera en una dirección con mucha vocación y a mi no me pasaba eso. En ese momento no sabía que eso se llamaba multipotencialidad y me comenzó a seguir mucha gente. Un día me topé con una charla de Emilie Wapnick, que es un referente de la multipotencialidad y aprendí que esto existía. Es un concepto en psicología que realmente existe y hace referencia a las personas que no tenemos una vocación y eso no significa que estemos mal o que seamos inmaduros como yo pensaba. Hay dos tipos de personas, los multipotenciales que son los que tenemos más de un interés y los especialistas, que son los que hacen carrera en una sola línea”.

“Empecé a hablar de esto y ha sido un camino muy lindo”. Respecto a la teoría, explicó que “es un concepto del cual se habla muy poco en Chile. Ser multipotencial tiene muchos pro y muchos contra. Sin duda el feminismo ha sido un tema muy importante en mi empoderamiento porque entendí que había muchas cosas que yo estaba aceptando que no tengo por qué hacerlo. El feminismo me ha inspirado y me permitió llegar donde estoy hoy, siendo dueña de mi propia empresa. Hoy entiendo cómo funciona mi mente, que aprendo muy rápido y que tengo momentos picks de hiperespecialización en un tema cuando algo me interesa, pero que después inevitablemente eso va a tener un descenso. Hoy entiendo que funciono así, y la mejor manera de los multipotenciales para trabajar es por proyectos. Eso permite unir todas mis habilidades y seleccionando todo lo que yo quiero hacer sabiendo que tiene un periodo de duración limitado pero que me mantiene despierta la motivación”.

“COSAS QUE ME DIGO A VECES”

En cuanto a su libro Cosas que Me Digo A Veces, la ilustradora contó que “hace un tiempo me contactó galería Doneque es un sitio dedicado a realizar libros para colorear con artistas nacionales. Ellos me invitaron a hacer una colaboración un libro. Sentí que tuve la oportunidad de hacer un libro donde podía entregar algo más. A través de mis redes siempre he mostrado mi lado vulnerable cuando me he sentido muy poco siendo tanto. Siempre tuve una autoestima bajo relacionado con la multipotencialidad”.

Junto con ello, expresó que “quise hacer un libro donde reuní 20 ilustraciones. Cada escena representa un concepto que trae un texto inspirador y un desafío para que las mujeres y niñas que lo hagan lo completen e incorporen lo que descubren de si misma. Me tiene muy emocionada porque he tenido un recibimiento muy lindo”.

“Este libro te invita a preguntarte cómo te tratas y cómo te hablas. Por eso tiene ese título, Cosas Que Me Digo a Veces. Me di cuenta que al final por mucho que culpemos a lo que nos dicen es lo que nosotras mismas nos decimos. Es un libro muy emotivo y espero llegar a muchas mujeres y niñas”.

A modo de llamado hacia otras mujeres y niñas, manifestó que “siempre pregúntense cómo se tratan. Muchas veces no nos damos cuenta al poder que le otorgamos a otros por sobre lo que queremos nosotras mismas. Nuestra opinión y lo que creamos nosotras siempre es lo más importante. Durante muchos años de mi vida culpé a otros, pero el problema era que o les creía lo que decían sobre mí. Nosotras decidimos que es lo que queremos creer y nuestras creencias se transforman en cómo vivimos en nuestro alrededor. Las invito a fijarse en eso”.