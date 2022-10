Rossemarie Sánchez: “Reconocemos a mujeres y hombres en docencia que están generando cambios”

Los cambios de paradigmas no son inmediatos, y los avances van de la mano de la labor de mujeres y hombres en docencia que están abordando la idea de “Escuela Justa”, con equidad y no sexista. Estás son parte de las opiniones que transmitió Rossemarie Sánchez, actual jefa provincial de Educación en Biobío, quien fue invitada al programa Mujeres de Impacto, de radio San Cristóbal.

Dicho programa es financiado gracias a un proyecto presentado al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, cuyo objetivo es generar un espacio que aporte información y promueva los liderazgos femeninos en el ámbito público y privado, siempre con una perspectiva de género y en la constante búsqueda de visibilizar el rol de la mujer, en la provincia del Biobío.

En este ámbito, la docente, abordó las distintas temáticas que hoy están presentes en la educación pública, al mismo tiempo, compartió parte de su trayectoria educacional y profesional.

PROFESORA POR VOCACIÓN

Rossemarie Soledad Sánchez Ferrera es profesora de Historia y Geografía, Bachiller en Humanidades titulada de la Universidad de Concepción, madre de dos niñas, y actual jefa provincial de Educación.

Con más de diez años de experiencia como docente, se ha desempeñado en diversos centros de formación profesional de la zona. Antes de asumir su actual cargo, era profesora de Historia del Liceo Bicentenario de Los Ángeles.

Es participante activa de la Red de Profesoras por la Educación No Sexista del Colegio de Profesores. “La Red surge en Santiago con profesoras del gremio que a raíz de nuestras propias perspectivas y de una pedagogía critica del mundo feminista, nos organizamos e incorporamos la mirada de género pero no solo de las mujeres, sino desde una pedagogía no sexista. Generamos lineamientos y posturas para trabajar esto en las escuelas”, explicó.

Rossemarie estudió su enseñanza básica en la escuela José de San Martín, y su educación media la hizo en el Liceo Bicentenario. Desde ahí nace su inquietud estudiar Historia, comenzando por el Bachiller de Ciencias Sociales, la que realizó en la Universidad de Concepción.

HISTORIA SOCIAL

Durante su carrera universitaria, Rossemarie fue inspirada por una profesora quien la instó a seguir la línea de la historia social, con perspectiva de género. “Para mí la profesora Alejandra Brito, es una Mujer de Impacto, que abrió en mí el concepto de historia social desde la perspectiva de género, y desde ahí no abandone la idea, realicé mi tesis de grado, analizando los discursos de los primeros médicos de la Universidad de Chile, cómo se referían a las mujeres populares. Desde ahí avancé en la comprensión que esto no es solo teoría, no podía quedar solo en eso, porque era una realidad que existe también, en las escuelas, y me viene esto de abordarlo como profesora de historia en los establecimientos”, contó.

Asimismo, ella como maestra, apuntando a la acción más que a la teoría, instó a los jóvenes a movilizarse, convirtiéndose en docente colaborada de la vocalía de género y sexualidad de estudiantes del Liceo Bicentenario A-59, Los Ángeles. “Recuerdo con mucho cariño la generación del 2017, un grupo de alumnos y alumnas que se llevaron lo mejor de mí como profesora, una etapa de mucho estudio y reflexión, donde la premisa era hacer algo. Fue ahí como una de las chicas, Maira Barra, me da la idea y surge la primera vocalía de la provincia, en el liceo bicentenario, donde los jóvenes se reúnen para tratar temas de género y disidencias sexuales”.

Rossemarie tiene un magister en Innovación y Evaluación Curricular de la Universidad del Desarrollo, con experiencia en investigación escolar y universitaria. Y ahora es candidata a magíster en Gestión y Dirección Educacional en la Universidad Padre Alberto Hurtado.

Su amor por la docencia y su evidente capacidad de enseñar, básico en el método, la disciplina y la constancia, se transmutó con su carrera política, como militante de Revolución Democrática (RD).

CARRERA POLÍTICA

Siendo miembro de este partido, y tras trabajar en la zona por la campaña presidencial de Gabriel Boric, surgió la posibilidad de asumir su actual cargo en educación provincial. “Se propuso mi nombre, y siempre estuve con la esperanza puesta pero sin ninguna certeza, porque son decisiones que se toman a nivel central. Pero recibí el llamado indicándome que yo sería la próxima jefa provincial de Educación y la verdad yo no lo creía mucho, pero entendí que si estoy en política tengo que actuar, y aquí estamos gestionando, y trabajando con la idea de una Escuela Justa”.

Precisamente, desde ese rol, Rossemarie felicitó a las comunidades escolares, y sus docentes por el trabajo que realizan día a día. “Felicito a las comunidades escolares por cómo han tomado este retorno a clase presencial, nuestras aulas ya están más tranquilas, los profesores han invertido una gran cantidad de estrategias para reconectar a los niños y niñas con las escuelas, y los reconozco más que antes sobre todo ahora que están celebrando su día (16 de octubre)”.

“Quiero estar siempre en coherencia con ustedes, que vean en esta autoridad una profesora cercana, que está aquí para ser el núcleo que permite llevar las urgencias desde la sala de clases a lo que hoy se entrega como lineamiento político y ministerial, que mandata nuestro presidente”, finalizó.

Revisa la entrevista completa aquí: