Paulina Purrán: “Las mujeres tenemos que salir del cuadrado donde nos tiene inmersa la sociedad”

“Hay que pararse en los espacios y asumir nuevos desafíos”. Así de enfática fue Paulina Purrán, delegada provincial de Biobío, quien fue invitada al programa Mujeres de Impacto de radio San Cristóbal, para realizar un recorrido por su vida y trayectoria profesional.

En la ocasión, la autoridad de Gobierno, contó cómo han sido sus primeros meses en el cargo, lo más difícil de su rol de mujer y profesional, además, de parte de su historia de vida.

Asimismo, a través de su ejemplo, instó a otras mujeres, principalmente de comunas más alejadas, y de sectores rurales, a asumir desafíos siempre confiadas que habrán otras para apoyarlas.

ESTUDIOS Y CARRERA PROFESIONAL

Paulina Purrán Purrán, mujer mapuche pehuenche de Alto Biobío, profesional de 31 años, tiene una hija de 12 años y un niño de tres años.

Desde pequeña, ha debido esforzarse para cumplir sus objetivos. Siendo muy niña su madre debió salir de su comunidad a trabajar para darle sustento a su familia, y Paulina estudió su enseñanza básica, interna en la escuela de Ralco. Luego partió a la comuna de Las Cabras, dónde estudió se enseñanza media, egresando con un título técnico de secretariado. En paralelo, trabajó como temporera para pagar sus estudios y ayudar a la familia. “Aprendí desde muy pequeña a vivir con independencia y a resolver problemas basándose en el respeto y en la convivencia”, mencionó.

Tras culminar sus estudios regulares volvió a Alto Biobío, para trabajar en la Municipalidad, ejerciendo distintas funciones y pasando por varios departamentos. Es así, como realiza estudios de Técnico en Trabajo Social en el Instituto AIEP, para luego estudiar Trabajo Social en la misma institución. Posteriormente, realiza un diplomado en gestión cultural de la Universidad de Chile.

BOMBERA Y DIRIGENTE SOCIAL

Paulina Purrán, es dirigentesocial desde hace una década, es gestora cultural y de emprendimiento, miembro de la Red de Mujeres indígenas Wuarminaka Newen y “Domopalibe”, mujer que practica el Palin como herramienta para fomentar los derechos de las mujeres indígenas.

Asimismo, desde muy joven es bombera de la 4ta compañía de Alto Biobío, llegando a ser su directora, cargo que dejó tras asumir el desafío en el Gobierno. “Alto Biobío es una de las comunas más vulnerables de Chile, y nuestra compañía también es muy vulnerable, nuestro carro por ejemplo, tiene 23 años de funcionamiento y nuestra compañía tiene entre sus integrantes a la mayoría mujeres. Me siendo contenga y orgullosa de formar parte de esta familia bomberil”, relató.

En la arena política, fue la primera persona mapuche en ser candidata a Consejera regional en la provincia de Biobío, y está experiencia fue determinando para optar al cargo que actualmente desempeña como delegada presidencial en la provincia.

“Fui como candidata a CORE apoyada por un cupo del Partido Socialista (PS), recorrí las 14 comunas de mi provincia, hicimos un arduo trabajo con la intención de visibilizarnos como mujeres y fue así como quedó mi nombre sonando, y se me preguntó si podía plantearse como delegada”, contó.

Tras recibir la noticia, Paulina, aseguró que en primera instancia sintió inquietud, pero tenía la claridad que hay espacios que se deben ir ganando, y aceptó. “Ha sido un trabajo arduo, jamás de lo esperé. Hemos tenido días muy duros pero a la vez ha sido súper bonito ser la primera mujer mapuche pehuenche en un cargo así. Eso sí, no quiero ser la única, quiero que más mujeres, sobre todo de mi territorio puedan ir asumiendo más desafíos”, manifestó.

Sobre su labor, lo que más le agrada es precisamente, poder recorrer la provincia y conocer a las personas. Y es en ese ámbito, donde quiere dejar su sello.

MUJER Y PROFESIONAL

Respecto a su labor en un cargo público, Paulina manifestó que lo más difícil hasta la hora, ha sido poder compatibilidad su rol de mamá y autoridad, ya que –confidenció- viaja todos los días de Alto Biobío. “Lo más difícil ha sido dejar a mis hijos. Mi hija que tiene 12 años, nunca me ha visto tanto porque siempre he estado estudiando y trabajando. Y ahora, mi hijo que tiene tres años también, me pide que me quede más. Pero ellos sabe, que todo es pensando en ellos. Yo quiero que también en algún momento de la vida, mi hija sobretodo entienda, que las mujeres tenemos que salir en el cuadrado en el que nos tiene la sociedad, y que no sea una lucha constante demostrar que nosotras también podemos”, remarcó.

Finalmente, Paulina Purrán instó a otras mujeres asumir desafíos, abrir espacios, en la seguridad que hay otras mujeres que estarán apoyándolas. “El llamado es que más mujeres se atrevan asumir nuevos desafíos, que tengan la seguridad que hay muchas otras mujeres que estamos para acompañarlas. Toda la fuerza para que se necesita para poder pararnos en los espacios y asumir nuevos desafíos. Queremos ver en el reflejo de nosotras en las otras”.

Revisa la entrevista completa acá: