Representante de Los Ángeles cuenta sobre su preparación para Miss World Peace

La técnica y el estilo que busca el jurado en los concursos de belleza no es igual, y Daniela debe ajustar su trabajo a cada nuevo certamen en el que participa.

Daniela Riquelme es la joven angelina que representará a nuestro país en el concurso Miss World Peace, que se realizará en Shangái, China, este año 2021.

En conversación con La Tribuna, ella misma detalló cómo es el proceso de preparación al que se someterá para tratar de alcanzar el triunfo en este evento internacional.

La representante de Miss Chile en el concurso explicó que, después de participar en Miss Chile Universo para representar al país en la competencia internacional, “nos dieron la sorpresa de tener la opción de participar en Miss World Peace, que será en China”.

Para escoger a las concursantes de este certamen “seleccionaron a personas que hubieran tenido un buen desempeño para Miss Universo”, explicó Daniela.

Tal fue su caso, razón por la cual estará en China. La preparación de Riquelme será en Santiago, con ayuda del equipo dispuesto por Miss Chile Universo para las concursantes.

De momento, los encargados no han enviado las bases de la competencia a las participantes. “Puede que tengamos que modelar trajes de noche, vestimentas típicas de nuestro país o demostrar algún talento”, dijo Daniela.

EL TRABAJO QUE SE VIENE

Sin embargo, no saber las bases del concurso no implica que no se esté preparando: “tengo que tomar clases de dicción e inglés”. Lo último no le preocupa tanto, al ser ex alumna del colegio bilingüe “Woodland” y manejar bien el idioma.

Lo que trabajará más con el equipo de Miss Chile Universo es “la dicción para evitar las muletillas y hablar fluidamente”. Esto porque el jurado hace preguntas de opinión respecto a distintos temas “y toca improvisar mucho”.

DIFERENCIAS ENTRE ESTE CONCURSO Y MISS CHILE

Dentro de la práctica para este concurso también está incluida la preparación para enfrentar las pasarelas, ya que Miss Chile y Miss World Peace son dos mundos distintos.

“En Miss Universo se busca una pasarela más sensual, mientras que la técnica y el estilo en Miss World Peace es más profesional”.

Producto de las diferencias entre ambas competiciones, Miss Chile Universo prepara a sus concursantes con fotógrafos, profesores de pasarela, dicción y vestuario.

Cada uno de los diferentes certámenes define cuál de es el área de mayor relevancia a la hora de evaluar a sus concursantes, y eso le da el tono y estilo a la competencia que Daniela enfrentará en el futuro.

CUESTIÓN DE ACTITUD

La angelina dice sentirse relajada en lo que respecta a la competencia. “En todas las áreas estoy tranquila, en especial en pasarela, porque me gusta y tengo la facilidad de desenvolverme bien en esa categoría”.

Agregó que “lo importante es transmitir un sentimiento en la pasarela y puede que yo no sea la mejor, pero lo importante es que noten que lo disfrutas”. Y Daniela se siente como pez en el agua cuando se trata de caminar frente a una audiencia que le ponga atención.

LO MÁS ESPERADO POR LA MODELO

La parte técnica de la pasarela es lo que le tomará más tiempo a Daniela, aunque el trabajo más arduo es el ligado a la parte de oratoria.

“Me gustaría mucho tener clases de oratoria, y sé que me van a instruir en eso, así que estoy entusiasmada respecto a esa parte de la preparación”, dijo la modelo representante de la ciudad de Los Ángeles.