Presentan iniciativa para que personas sin escolaridad terminen sus estudios

El Plan de Alfabetización Contigo Aprendoes una iniciativa educativa de inclusión social, que lleva adelante el Ministerio de Educación, cuyo objetivo es que las personas adquieran y desarrollen las habilidades de lectura, escritura y matemática, para lograr aprendizajes que les permitan certificar 4° año básico.

En la región del Biobío, este año, fueron 84 adultos quienes rindieron sus pruebas para completar el primer ciclo básico. La primera ceremonia de egreso se realizó en la provincia de Biobío, un total de 7 monitoras trabajaron con alumnos en las comunas de Los Ángeles, Nacimiento, Laja, Mulchén y Negrete. Las profesoras guiaron y facilitaron el proceso educativo fundado en el diálogo permanente, incorporando las experiencias y los conocimientos que aportaron las y los integrantes del grupo, facilitando el desarrollo de nuevas habilidades y aprendizajes.

La seremi (s) de Educación del Biobío, Milka Leva, destacó que “la importancia de este programa es que permite acceder a una nivelación de estudios, entregar competencias básicas de lectura y escritura a aquellas personas que nunca fueron al colegio o alguna vez asistieron, pero perdieron las habilidades por desuso. Este plan lleva más de 10 años de ejecución y tiene como objetivo fundamental entregar a la población una oportunidad, un espacio justo para quienes no pudieron tener acceso a la educación en su momento”.

Los estudiantes al finalizar el servicio educativo rindieron una prueba de carácter nacional y actualmente están a la espera de conocer los resultados. En esta ocasión, la seremi entregó un diploma de participación a las y los estudiantes que fueron parte de este Plan de Alfabetización, destacando el gran compromiso y el deseo de superación que los ha motivado a adquirir las habilidades de Lectura, Escritura y Matemática, muy necesarias en estos tiempos, demostrando que nunca es tarde para cumplir los sueños y anhelos que cada persona lleva en su interior.

“Me enteré de esta posibilidad por una persona conocida que estaba estudiando en este programa, me animé y me inscribí. Esto es muy positivo porque nos permite salir adelante, sacar los estudios que no pudimos completar antes (…) yo quiero seguir estudiando, aunque me cuesta un poco, pero hay que seguir para ser alguien en la vida“, aseguró Nancy Aravena, estudiante del programa.

La ceremonia de cierre en la provincia de Biobío se desarrolló en la Escuela Manuel Blanco Encalada, de la Comuna de Los Ángeles, se espera que en los próximos días se realice la misma actividad en las provincias de Concepción y Arauco.