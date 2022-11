Mejora de sueldos y capacitaciones exigen trabajadores del DAEM Santa Bárbara que iniciaron paro indefinido

Funcionarios del Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem) de Santa Bárbara, están llevando a cabo un paro indefinido de sus labores, mientras siguen en las negociaciones que permitan poner fin a la medida.

Son 44 trabajadores municipales, entre ellos profesores, asistentes de la educación, funcionarios de la oficina central, Integración, apoyo Junaeb, SEP, Infraestructura, Fnanzas y Extraescolar; quienes solicitan aumento de sueldos y convenios con instituciones de Educación Superior para capacitar a los profesionales.

Los participantes de la movilización aseguran que esta medida fue tomada considerando que se aproxima la fecha de traspaso de establecimientos educacionales a los Servicios Locales de Educación Pública.

Tal como detalló el presidente de la Asociación de Funcionarios del Departamento de Administración de Educación Municipal DAEM de Santa Bárbara, José Salamanca, “el DAEM de Santa Bárbara es unos de los Departamentos Municipales de la provincia con su escala de remuneraciones más baja. Ahora estamos solicitando un incremento en nuestras remuneraciones acorde a las necesidades de los tiempos actuales. Solicitamos una mesa de negociación al alcalde, que es el empleador, y no logramos ningún acuerdo ya que solo nos subió menos de 23 mil pesos imponibles, lo que no alcanza ni para un galón de gas”.

Junto con ello, agregó que “se debe considerar que a los DAEM les queda un par de años y es entendible que nuestros colegas quieran ver incrementados sus ingresos”.

Para este miércoles 16 de noviembre, la Asociación convocó a los gremios de asistentes y profesores a una reunión para dimensionar la envergadura de la movilización.

“De continuar el paro la próxima semana se pone en riesgo el pago de remuneraciones de todos los trabajadores de la educación de la comuna, que son aproximadamente 500 personas”, aseguró José Salamanca.

En tanto, para el jueves, los manifestantes organizaron una marcha a la cual están convocadas las demás comunas que serían parte del próximo Slep Puelche.

LA RESPUESTA DEL ALCALDE

Frente a la situación, el alcalde de Santa Bárbara, Daniel Salamanca, se refirió al asunto, explicando que “en el marco de negociaciones que hemos sostenido con la directiva del sindicato Afudaem de la comuna, nosotros les hicimos llegar una propuesta, considerando las demandas que ellos han hecho, las cuales se relacionan con sueldos mínimos, aumentar porcentajes, y en definitiva nosotros les hemos dado la respuesta. De todas maneras, ellos ya tenían claro que iniciarían un paro desde el lunes”.

En relación a lo mismo, agregó que “no solo hay que señalar que esto es por un tema de las demandas, sino que también se ha filtrado un documento que fija la denominación desde los ámbitos de competencia territorial, domicilio y calendario de instalación con las fechas en que iniciarán las funciones los Servicios Locales de Educación Pública. En este caso, para la provincia de Biobío se está hablando del Slep Puelche. Este ámbito de competencia territorial comprende las comunas de Antuco, Mulchén, Quilaco, Quilleco, Santa Bárbara, Tucapel y Alto Biobío y tendrá su domicilio en la comuna de Mulchén. También se señala en este documento que el Slep Puelche iniciará sus funciones el día primero de Marzo de 2024. Respecto de eso, podría señalar que la experiencia que se ha tenido con el Slep Andalién en Concepción, no ha sido el de los mejores y ha sido muy criticado. De tal forma, no solo habrá que considerar este paro por el tema de las negociaciones si no que también se sumó ahora lo del Slep, que indudablemente habrá que evaluar muy bien porque la verdad es que ha dejado funestas consecuencias por los despidos que genera de asistentes y profesores que están involucrados en esta acción”.