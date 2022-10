José Miguel Neuman, estudiante de cuarto medio del Colegio Alemán de Los Ángeles, fue el ganador de un debate nacional en alemán que se llevó a cabo este 29 y 30 de septiembre, en Valparaíso.

Se trata de competencias que realizan los colegios alemanes de Chile cada año, en las cuales participan diferentes concursos con el objetivo de fomentar la comunicación oral en el idioma alemán.

En conversación con diario La Tribuna, el alumno contó que “en el debate nos entregaron tres preguntas o textos a debatir, y nosotros teníamos que preparar los tres tópicos a favor y en contra sin saber qué tema nos iba a tocar. Entonces, uno llegaba al debate y te decían si tu estabas a favor o en contra de tal tema. De 21 participantes pasamos cuatro a la final, y al día siguiente se debatió la última pregunta, y de los cuatro, dos personas fuimos seleccionadas para representar a Chile en Sudamérica”.

En relación con los temas que se debatieron, Neuman indicó que “uno era sobre si los transportes públicos deberían ser gratis para todos. Otro tema era si la ropa debiese tener una etiqueta con las condiciones de producción, por ejemplo, si hay maltrato infantil, si es ecológica, etcétera. El último tema era si los colegios debiesen tener cámaras de seguridad o videovigilancias establecidas”.

Respecto al aprendizaje del idioma, el estudiante explicó que “nosotros tenemos una sola asignatura de alemán. No siempre se medio fácil, cuando chico la peleaba un poco, pero gracias a una profesora me empezó a gustar porque me mostró que podía lograr cosas. Me empecé a motivar y gracias a eso se me empezó a dar mucho más fácil”.

Junto con ello, realizó un llamado a los otros estudiantes a “que se atrevan, que se motiven y que aprovechen las oportunidades que tenemos con el idioma. Uno siempre lo subestima o trata como de evitarlo, pero hay muchas oportunidades que trae y hay que aprovecharlas”.

A fines de octubre, el alumno participará en el debate sudamericano en Quito, Ecuador, junto al estudiante Samuel Ojeda, de Valdivia. De igual manera, otra estudiante, Antonia Pacheco, también obtuvo una destacada participación.

Para la preparación de la competencia, los jóvenes obtuvieron ayuda de los profesores del departamento de alemán, para desarrollar las habilidades requeridas, como por ejemplo, debatir con argumentos convincentes y defender su posición.

Una de las profesoras y coordinadora del Área Alemán del establecimiento es Heidi Collën, quien explicó que “ellos tienen diferentes actividades y una de estas es el debate nacional. Justamente en este debate ganó José Miguel, en la competencia final que se hace en cuarto medio. Hay una competencia de lectura en sexto básico; otra en octavo, que consiste en que les ponen una imagen y ellos tienen que hablar; en segundo medio otra competencia y ya el último año hacen el debate”.

En ese contexto, expresó que “es primera vez que un chico de nuestro colegio gana el debate, porque en nuestro establecimiento solo tenemos una asignatura de alemán. Es solo alemán en alemán. Casi siempre gana un chico de algún colegio que tengan todas las asignaturas en alemán y tienen más profesores de Alemania, nosotros no.