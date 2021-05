Rutinas y mentalidad positiva: Las claves para enfrentar la preparación a la PDT

Los estudiantes chilenos se han visto obligados a enfrentar el proceso de preparación para la Prueba de Transición Universitaria (PDT) en un contexto de pandemia, encierro y clases online.

La llegada del Covid-19 detuvo las clases presenciales y muchos alumnos de enseñanza media vieron afectado su aprendizaje y sus calificaciones. Esto, en algunos casos generó cambios negativos físicos y emocionales lo cuales podrían empeorar en un escenario de preparación para el ingreso a la educación superior.

Andrea Sáenz, de 18 años, está en cuarto medio del Liceo Alemán del Verbo Divino de Los Ángeles. La estudiante relató como ha sido su planificación para enfrentar el proceso de estudio para la PDT.

“En tercero medio me inscribí en un preuniversitario, pero no pude concentrarme tanto. Me enfoqué más en mantener el NEM. Ahora en cuarto sigo en el mismo preuniversitario, el colegio también nos está haciendo reforzamiento y me estoy preparando por mi cuenta. Al principio fue más complicado, pero ya se me ha facilitado harto. Tengo las clases grabadas y siento que el día me rinde más, porque, por ejemplo, antes perdía tiempo en ir y volver del colegio”, contó.

En relación a las clases remotas, la alumna comentó que “los primeros meses fue complicado, pero ya después me hice la idea. Estoy un poco nerviosa por lo que se viene, pero confío en que preparándome bien para la PDT me va a ir bien. Hasta este año estuve súper confundida sobre qué estudiar, pero este año ya me decidí más por una ingeniería”.

Al igual que Andrea, son muchos estudiantes que han tenido que adaptar sus técnicas de preparación para la PDT al contexto de las clases virtuales.

La psicóloga del área de Convivencia Escolar del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) Los Ángeles, Soledad Jara, dio a conocer distintos consejos y técnicas en el ámbito de rutinas diarias, autocuidado y horas de sueño.

La profesional explicó que “las rutinas nos ayudan mucho a poder tener mayor calma y bienestar para disponernos a realizar cualquier tarea. Es importante que los adolescentes tengan conductas saludables en relación a las horas de sueño, lo mínimo son ocho horas, tener una buena alimentación y establecer horarios para las cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, en la mañana nuestro cerebro ya está descansado y ese es un momento óptimo para estudiar”.

En relación a los pensamientos positivos que deben tener los estudiantes en esta etapa, la psicóloga comentó que “tener una mentalidad positiva nos ayuda mucho para cumplir los objetivos que nos trazamos, y en este tiempo de pandemia es cuando más énfasis hay que hacer en eso. Hay muchas cosas que nos hacen tener pensamientos pesimistas que provocan angustia, por eso es importante educar nuestra mente”.

La especialista añadió que “si nos enfocamos en lo bueno que tenemos en nuestra vida nos vamos a mantener con más confianza y optimismo. Con esto, los estudiantes van a lograr más calma lo que se traduce en una mayor concentración”.

Otros consejos que entregó Jara están asociados al control de la ansiedad y el nerviosismo. Una técnica efectiva es controlar la respiración por ciertos minutos hasta lograr un estado de tranquilidad que permita al estudiante realizar sus actividades.

Otra técnica efectiva es realizar ejercicios de estiramiento como el yoga. Esto ayuda a que el organismo alcance un estado óptimo para efectuar actividades que necesiten una alta concentración.

Según explicó Jara, en el caso de los estudiantes “estas técnicas permiten que el cerebro se oxigene lo suficiente para estar alerta en todas sus funciones cognitivas, como la memoria y el aprendizaje”.