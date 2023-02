Incendios Forestales: Entre el terrorismo y la falta de regulación

Una catástrofe ambiental y social es la consecuencia final de los megaincendios que han afectado en los últimos ocho días, principalmente a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía. El saldo, hasta este viernes, más de 373 mil hectáreas quemadas, y lo que es peor –y realmente irreversible- 26 vidas humanas perdidas. Incontable el daño a la fauna animal silvestre, y también, importante animales domésticos, ganado, caballos, corderos chivos, y un largo otros, propio del mundo rural.

Casas, escuelas, iglesias, sedes sociales, en fin, un sinnúmero de otros daños que – en definitiva son materiales, y recuperables; pero la flora, la fauna y las familias que han perdido a sus seres queridos, son finalmente los grandes afectados. Personas de sectores rurales, aislados, con pocos recursos son hoy LAS VERDADERAS VÍCTIMAS DEL FUEGO.

Vamos a las cifras. Según las estadísticas oficiales de la Conaf, en Chile se producen entre 5 mil y 8 mil incendios forestales cada año. Esos siniestros afectan, en promedio, una superficie anual aproximada de entre 70 mil a 110 mil hectáreas.

La excepción a esta cifra “habitual” –recordemos- fue el megaincendio de 2017, cuando se quemaron más de 540 mil hectáreas y la situación actual, que no tiene precedentes, básicamente porque en aquella ocasión el fuego no entró con tanta fuerza a los sectores poblados. Distinto, a lo que ocurre este 2023.

Vista las cifras, y siendo objetiva, las causas son tres, y no podemos desconocerlas. Primero, la situación ambiental y la triste tripleta de altas temperaturas, baja humedad y exceso de viento; que sin duda es ambiental y más que reforzar las medidas de prevención, es poco lo que se puede hacer. Si se cruzan las tres, el riesgo es inminente.

Lo segundo, la excesiva plantación de monocultivos, cercano a viviendas, es una situación que debe observarse, analizarse y regularse; básicamente porque ante la acción del fuego, la propagación es rápida y los cortafuegos inexistentes, o insuficientes para contener el avance de las llamas; se ha visto en terreno en estos días, y es también, parte del clamor de la población rural.

Tercero, es sabido que el 97% de los incendios son provocados por personas que, de manera intencional o de manera accidental, son el origen del fuego. Este 2023, la intencionalidad es clara, existió un estallido de fuego, en forma de multifoco, totalmente y absolutamente provocado. Lo han declarado autoridades, lo han apreciado vecinos, lo investiga la Fiscalía. Intentaron quemar Chile, es claro, quienes y con qué razones, es algo que debe dilucidarse.

Las opiniones pueden ser diversas, y los presuntos culpables variados, pero si la intencionalidad se mantiene o incrementa, aún con paisajes resilientes conformado por vegetación variada, incluido bosques nativos -como recomiendan algunos especialistas- no serán capaces de frenar la propagación del fuego.

Aquí hay una situación ecológica, sin duda, pero sobre todo hay delincuencia, y ese es el verdadero foco de fuego, que hay que frenar.