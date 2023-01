Se trata de un problema de salud por severo pero no es parte de los temas que se discutan en la agenda pública. Es que la situación de las basuras domiciliarias se ha convertido en un dolor de cabeza por la falta de lugares para su disposición final. Es que nadie quiere ser vecino de un relleno sanitario y las ocasiones en que ha planteado un espacio de esas características, inmediatamente se levantan las voces de desaprobación de los residentes del entorno.

En nuestra región del Biobío, con excepción de los rellenos sanitarios de Laguna Verde (situado unos 25 kilómetros al norte de Los Ángeles) e Intercomunal Arauco-Curanilahue (provincia de Arauco), no se tienen recintos que cumplan con las exigencias ambientales para la disposición final de las basuras domiciliarias.

El relleno sanitario Cemarc (Penco) espera la resolución de calificación ambiental para ampliar su capacidad de recibir basuras, mientras que el de Hidronor (Copiulemu, comuna de Florida) cerrará sus operaciones en un par de meses luego que la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío rechazara su ampliación.

Pero el problema no se circunscribe solo a la región del Biobío. Otras ciudades del país, especialmente del sur, están con serios problemas para la disposición final de sus basuras.

De hecho, los camiones recolectores de la Municipalidad de Ancud (en la Isla de Chiloé) deben viajar más de 600 kilómetros por la ruta Cinco Sur para vaciar sus basuras en el relleno sanitario de Laguna Verde. Y no es el único caso. Hace varios años que la ciudad de Temuco debe hacer lo mismo. Varias comunas del sector deben hacer ese mismo recorrido que, por cierto, disparan los costos para esos municipios cuando no tienen otra alternativa que evacuar su carga en el recinto situado en el norte de Los Ángeles.

Ante la magnitud de la crisis, encabezado por el Gobierno Regional del Biobío, con la participación de la Subdere, la Delegación Presidencial Regional y los alcaldes de las 12 comunas de la provincia de Concepción, se conformó una mesa intersectorial. El compromiso mayor es adoptar medidas articuladas para resolver el problema a la brevedad posible, con acciones de corto, mediano y largo plazo.

Pocos recuerdan que la emergencia sanitaria de fines de los 90 en Los Ángeles – debido a la imposibilidad de la empresa responsable para hacer el retiro de basuras – fue el detonante para que se tomaran acciones de fondo para que el servicio fuera licitado con una mirada de largo plazo. Eso incluyó un relleno sanitario que se echó a andar en 2001 y que es el mismo que ahora recibe los desechos de varias comunas del país, algunas tan lejanas como Ancud.

La visión ahora no solo debe tener en cuenta la existencia de rellenos sanitarios, sino que también debe considerarse el rol que cada uno de nosotros puede cumplir en los hogares, a través del reciclaje. Aún queda mucho camino por recorrer – en particular en materia educativa – para que esa acción se asiente y se traduzca en una reducción importante en el volumen de basura que se produce en los hogares. He ahí el desafío mayor, el que aún está esperando la ocasión para ser abordado de una buena vez.