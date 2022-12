Salud mental a fin de año

Diciembre es un mes muy particular. Es un tiempo de cierre de etapas, de ciclos, deseos de alegría, de paz y unidad resuenan en todas partes y convocan a todos y a todas a sumarse. Se crea un ambiente de felicidad temporal, una idealización de las expectativas para el año que se avecina.

Este sentimiento suele ser significativo para la mayoría pero no para todos. Es que en algunas personas provoca emociones negativas, situación que si bien los expertos no catalogan como un trastorno, la denominada depresión blanca sí se puede clasificar como una reacción emocional ante estímulos exteriores como la decoración navideña, la música alegre de los villancicos o las reuniones familiares.

La presión social presente en los medios de comunicación, en la publicidad que expone imágenes de familias compartiendo una linda cena de Noche Buena o Año Nuevo, puede generar estrés y ansiedad, impactando en el estado de ánimo de quienes no cuentan con los recursos para acceder a estas situaciones ideales. Asimismo, este escenario puede predisponer el empeoramiento del estado emocional de una persona que ya presentaba un cuadro ansioso o depresivo.

De acuerdo con Unicef, en las fiestas navideñas hay una tendencia a sentir soledad, aislamiento y estrés. En algunos casos se incrementan los conflictos familiares e interpersonales, se siente nostalgia por aquellos que ya no están, así como se experimentan más las necesidades económicas.

La situación económica desfavorable, los balances negativos de fin de año que se suelen hacer a nivel personal, también pueden cobrar mayor relevancia frente a la presión de “tener que celebrar en óptimas condiciones”.

Esta época deja en evidencia algunos temas sensibles, como la soledad no deseada, los recuerdos del pasado y las distancias. Estas últimas pueden pesar más en el caso de los migrantes, quienes experimentan una exacerbación de sentimientos al estar lejos de sus familias. Las experiencias asociadas a duelos también afloran, sobre todo en las personas mayores, quienes tienden a reunir más pérdidas que el resto de la población.

Expertos en psicología recomiendan tener las expectativas claras frente al ambiente navideño. Asumir con naturalidad las salidas de las zonas de confort y por sobre todo, observar con una altura de mira necesaria las tradiciones navideñas. La anticipación es vital, ya que permite predecir algunas emociones, y que al momento de experimentarlas, el shock no sea tan grande.

De acuerdo con algunos estudios, las personas que montan la decoración navideña antes de tiempo, son más felices porque se conectan con el lado más sentimental y volver a la infancia.

Las principales recomendaciones son: Comprender que la Navidad no es un momento feliz para todos, minimizar la exposición a redes sociales, evitar que adultos mayores pasen estas fechas solos, recordar con cariño y de forma positiva a quienes ya no se encuentran con nosotros; y por sobre todo, pedir ayuda cuando sea necesario. De hecho, la psicóloga Ana Paula Vieira de la Fundación Míranos llamó a observar con detención a quienes nos rodean, a descubrir indicios del dolor o angustia de aquellos y aquellas que se sienten desesperanzados en un mes donde ser feliz pareciera ser la regla. Un saludo afectuoso, la escucha empática, activa y atenta, un “¿en qué puedo te ayudar hoy?”, tienen el poder de cambiar el día y el futuro de alguien de nuestra comunidad que no atraviesa por un buen momento emocional o afectivo.