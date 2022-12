Desafíos pendientes en educación

El Informe Regional de Monitoreo ODS4 es elocuente: no alcanzarán a cumplir las metas educativas previstas en la Agenda 2030 en Latinoamérica y el Caribe si no se modifica el rumbo de las políticas y de la asignación de recursos para la educación. También si no hay cambios de prácticas en los diversos espacios formativos, de forma de garantizar una formación inclusiva y equitativa de calidad permanente para todos.

Es que los efectos de la pandemia y la situación económica – que golpeó con especial dureza a las naciones menos desarrolladas – se han contribuido a la desaceleración y el estancamiento en algunas áreas, y han ampliado ciertas brechas, específicamente en el ámbito de la educación superior.

A diferencia de lo que sucedió en buena parte del siglo pasado,

En nuestro país Es innegable la expansión de la matrícula en educación terciaria en los últimos veinte años, la que ha logrado incorporar a 17 millones de estudiantes, sin embargo, esto se concentra principalmente en sectores urbanos de ingresos medios y altos, aumentando la brecha con los sectores rurales y de bajos ingresos.

Como si fuera poco, de acuerdo a dicho informes se han acentuado las diferencias de acceso entre hombres y mujeres. En el año 2000 la tasa bruta de matrícula en educación superior para ambos grupos se situaba entre el 21% y 25% respectivamente, para 2020 la diferencia se amplió, con un 61,7% para las mujeres y un 46,8% para los hombres.

Es cierto que América Latina y el Caribe no es la única región que está atravesando problemas de ese tipo, agravados por la situación causada por la emergencia sanitaria por el covid-19.

Es parte de una crisis mundial en materia de igualdad, inclusión y pertinencia, pero como señala el informe, aún se está a tiempo de impulsar cambios, desde los gobiernos, así como de la sociedad civil, que permita la transformación de aquellos factores estructurales, sistémicos y prácticos que contribuyen a incrementar la deuda educativa que arrastra la región.

Se trata de un desafío mayor que debe ser la primerísima prioridad de los Estados para ponerse al día en materia educativa, cambiando el rumbo de las políticas y de la generación y asignación de financiamiento, además de propiciar las buenas prácticas en los diversos espacios formativos, de forma de garantizar una formación inclusiva y equitativa de calidad.

En este propósito no se debe dar pie atrás, más aún cuando existe absoluta claridad que la educación debe ser un derecho que se debe asegurar, especialmente para los sectores de menores ingresos que son los que pueden mejorar sus condiciones en la medida que pueden acceder a la educación superior.