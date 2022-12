Acuerdo constitucional

Dicen que los problemas de la democracia se deben resolver con las mismas herramientas que proporciona la democracia. Los otros mecanismos de resolución de conflictos son los esquemas autoritarios o, derechamente, los regímenes dictatoriales. En los últimos años, nuestro país ha dado ejemplo de cómo resolver sus crisis internas. Una prueba de aquello fue lo ocurrido durante el estallido social. Después de más de un mes de protestas que se multiplicaron a lo largo del país, se suscribió el denominado Acuerdo por la Paz que permitió encauzar la necesidad de cambios. La mayor parte de las fuerzas políticas con representación parlamentaria arribaron a un acuerdo que permitió dar inicio a un proceso que dio origen a la Convención Constitucional. Es sabido que la propuesta de la instancia fue rechazada de manera categórica en el plebiscito de salida, pero las colectividades que encabezaron dicha oposición aseguraron que seguirían en la búsqueda de un nuevo marco constitucional que diera origen a un nuevo pacto social.

El proceso que vino a continuación del plebiscito del 4 de septiembre no fue nada de fácil. La base de toda negociación es tener la voluntad de ceder para alcanzar a un acuerdo. Y así fue. Aunque hubo jornadas en que parecía que nada se avanzaba, siempre prevaleció la intención de respetar la palabra empeñada y consensuar un marco que diera origen a un nuevo texto para proponer a la ciudadanía.

El pacto fue suscrito por 14 fuerzas políticas desde la Unión Democrática Independiente (UDI) hasta el Partido Comunista, salvo el Partido Republicano y el Partido de la Gente que abogaban por un plebiscito para saber si se estaba de acuerdo o no con un nuevo proceso constituyente.

Al cabo, las colectividades y movimientos firmantes establecieron que el nuevo órgano que redactará la propuesta de Ley Fundamental se llamará Consejo Constitucional y estará integrado por 50 personas electas por el sufragio popular.

Paralelamente, se instalará un comité de expertos designados por el Congreso (12 por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados) que elaborará un anteproyecto que sirva de base al consejo.

El acuerdo alcanzado el lunes incluye además 12 principios institucionales que debe seguir el órgano redactor y que impedirían una propuesta refundacional.

Entre esos puntos se encuentran la declaración de Chile como un “Estado social y democrático de derechos”, el reconocimiento de los pueblos indígenas dentro de la “nación chilena” y el sistema bicameral.

Aún restan muchos detalles por afinar pero las líneas centrales están consideradas en el documento que fue consensuado por la mayor parte de las fuerzas políticas con representación legislativa, en una nueva demostración que los problemas del país de ese envergadura se pueden enfrentar a través del diálogo y la conversación. En una sociedad democrática, no existe otra manera de hacerlo que no sea a través de esos mecanismos. Y eso habla bien del país que ha aprendido que ese es el camino y no otro.