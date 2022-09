Propuesta de Chile Vamos

Los partidos políticos de oposición que conforman el conglomerado Chile Vamos, están marcando la pauta en lo referido a avanzar en las conversaciones con distintos sectores para encontrar acuerdos con miras a generar un nuevo proceso constitucional, luego de la derrota sufrida por la opción Apruebo en el Plebiscito del pasado 4 de septiembre.

Hace casi dos semanas, dirigentes de la UDI, Evópoli y Renovación Nacional no solo determinaron una serie de exigencias para retomar y posteriormente permanecer en las reuniones acordadas en torno a una mesa de diálogo con el gobierno, argumentando que aún no existían acuerdos y que al gobierno no le correspondía “pautear” dicha instancia.

A lo anterior, se sumó la presentación -el viernes recién pasado- de un detallado documento en el cual exponen una serie de lineamientos que consideran imprescindibles, a la hora de generar una estructura que permita conciliar una nueva Constitución.

Así, mientras desde el oficialismo se ha sugerido una nueva Convención elegida democráticamente para que redacte una nueva Carta Magna, en la oposición han optado mayormente por un comité de expertos que permita empezar el proceso.

En este contexto, el documento de Chile Vamos titulado «Acuerdo Constitucional: Cambios con seguridades y principios claros para Chile», expone una declaración de intereses frente al nuevo proceso constitucional.

Primero, se sostiene que el 62% de las preferencias que logró la opción Rechazo, indica que deben “actuar con responsabilidad, buscando construir un acuerdo transversal, mayoritario”. Además, agrega que este grupo proyecta “un clamor por abandonar lógicas inciertas y desarticuladas”, afirmando que la mayoría rechaza un proyecto refundacional. Sin embargo, no se establece si han existido conversaciones con organizaciones no partidistas que refrenden esta declaración.

Asimismo, se plantea que el proceso de nueva Constitución no se llevará a cabo hasta que el gobierno se haga cargo de “los dolores sociales urgentes”, por lo que el Ejecutivo debería ejecutar “acciones decididas y una agenda clara para combatir la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo”.

El documento también señala que el resultado del Plebiscito de Salida “permite dar por sentado ciertos mínimos comunes”, como la unidad del Estado (en relación a la plurinacionalidad) y la existencia del Senado (en reemplazo de la Cámara de las Regiones de la propuesta).

Igualmente, se defiende el derecho de propiedad, incluida sobre los ahorros previsionales y el aprovechamiento de las aguas; se menciona como garantía la protección al derecho a la vida y al medio ambiente; y se exige el derecho a elegir en materia educacional, de salud y previsional.

Es de esperar que esta y otras propuestas que puedan surgir en esta etapa, independiente del sector político, generen reales instancias que no solo permitan dialogar, sino mayormente lograr acuerdos que se plasmen en lo que realmente interesa a la ciudadanía.