Los resultados del último ranking English Proficiency Index (EPI), que mide el nivel y manejo del idioma inglés en más de 100 países, es lapidario. En Chile, el dominio de ese idioma entre los jóvenes de entre 18 y 20 años es el más bajo entre todos los rangos etarios a nivel global.

Aunque nuestro país no es el último en ese centenar de países sometidos a evaluación, ya que supera lo mostrado por los mayores de 41 años, sigue estando en un estado que es francamente que preocupa.

En la versión 2021 del ranking desarrollado por EF Education First, nuestro país quedó en la posición 47 de un total de 112 países, aunque mantuvo su nivel de “dominio moderado”, logrando un score de 516 puntos, a diferencia de los 523 logrados en 2020, con los que consiguió el puesto 37 a nivel mundial.

En el contexto latinoamericano, Chile también descendió. En el último reporte de 2020 nuestro país se ubicó segundo tras Argentina, líder indiscutido durante los últimos años, mientras que en la versión más actualizada nuestro país fue superado por Bolivia y Paraguay, quedando relegado al cuarto lugar. Pese al resultado de Chile, la tendencia de Latinoamérica fue al alza, registrando mejoras en tres cuartas partes de los países encuestados.

A nivel interno, las regiones Metropolitana, de Valparaíso y Biobío -coincidentemente las más pobladas- fueron las que lideraron el ranking, mientras que las de Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén fueron las que anotaron un menor dominio del inglés. En cuanto a ciudades y en línea con el liderazgo de sus respectivas regiones, Santiago, Viña del Mar y Concepción mostraron el manejo más alto, mientras que La Serena, Antofagasta y Copiapó fueron las peor evaluadas.

El reporte también consignó otras dimensiones como género y edad. En ese sentido, los chilenos obtuvieron un puntaje de 526, 20 puntos más que las chilenas, y la brecha por generación tuvo marcadas diferencias entre los rangos etarios de mayor dominio (21-25 años, con 544 puntos y 26-30 años con 540), en comparación con 18-20 años, que logró 504 puntos de medición, y los mayores de 41 años, grupo que registró solo 470 puntos. Este último segmento fue el único en Chile que se ubicó por debajo del promedio mundial, que alcanzó los 500 puntos.

Pablo Parera, gerente general de EF Education First Chile, consideró que dadas las oportunidades para dominar otro idioma, sobre todo el inglés, y que los jóvenes son el futuro de nuestro país, es imprescindible revertir esta situación.

Sobre todo, considerando que, a menor edad, es más fácil aprender debido a la capacidad de aprendizaje de los más pequeños y que la retención de cualquier tipo de información, incluidos diversos idiomas, es mucho mayor que en un adulto.

Ad portas de la celebración del Día del Niño, se debe aprovechar la oportunidad para preocuparse que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan la facultad de abrir la mayor cantidad de puertas durante su vida. Tenemos la oportunidad de un Chile bilingüe en el futuro inmediato, aprovechémosla ahora ya.