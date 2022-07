En una ceremonia denominada como histórica, el Presidente Gabriel Boric recibió ayer lunes la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional, dando paso así a la disolución de dicha instancia, de cara al plebiscito de septiembre.

“Todo Chile esta consiente que no ha sido fácil y es que la democracia no es fácil y más allá de las legítimas diferencias sobre el contenido del texto, hay algo en lo que todos tenemos que estar orgullosos: Que en el momento de la crisis más profunda que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos optamos por más democracia”, dijo el mandatario.

El acto oficial se realizó en el antiguo edificio del Congreso Nacional en Santiago, donde la convención trabajó durante un año. Los 154 convencionales e invitados especiales asistieron a la presentación oficial de la propuesta, que incluye 178 páginas, 388 artículos y 57 normas transitorias.

Se trata de un proceso constituyente, que tiene su origen en octubre del 2020 con el denominado Estallido Social, y que tiene ciertas características, como por ejemplo, ser el primero del mundo con paridad de género y con alta influencia de los pueblos originarios.

No obstante, más allá de su génesis lo cierto es que ya no se trata solo de un tema político, sino de una decisión de la sociedad chilena. Ya no hablamos más del borrador de Nueva Constitución, sino del texto constitucional, que es una realidad, cuyos artículos están plasmados y cerrados, y toda persona puede revisarlos. En definitiva ya está escrita.

De esta manera, chilenos y chilenas tendrán un plazo de dos meses para ESTUDIAR el texto, y decidir en un referéndum el próximo 4 de septiembre si están satisfechos o si prefieren mantener la actual Constitución.

Es por ello, que más allá de las campañas que puedan levantarse de una y otra opción (Apruebo y Rechazo), el llamado es a informarse con responsabilidad, leer lo que indica la nueva carta fundamental, analizar sus implicancias, y en definitiva tomar una decisión informada.