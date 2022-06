Quien algo oculta…

Hace exactamente una semana, y en el marco de la celebración del Día de los Pueblos Originarios, trascendidos daban cuenta de la visita de Irina Karamaros, a la comuna de Alto Biobío. Según se conoció, habría sido invitada para participar del Wetripantu y se alojaría para ello en la cordillerana comuna. Pese a las consultas realizadas a las instituciones respectivas, poco y nada se supo de aquella visita, menos aún la confirmación de la misma y los motivos de su arribo a la comunidad pehuenche.

Días después, un comunicado y algunas fotos daban cuenta que la “primera dama”, cargo que fue origen de conflicto y polémica durante la misma semana, había participado de la puesta en marcha de la construcción de una escuela en Quepuca Ralco. Hito educacional que tampoco tuvo convocatoria previa, y menos aún la posibilidad de los medios de comunicación de cubrirlo. ¿Qué incluyo la agenda de Karamaros en Alto Biobío?

Recordemos que más allá del nombre del gabinete de la primera Dama o de Irina Karamaros, como se indicó que se llamaría (tema que claramente da para otra editorial), el rol que se le atribuye a la misma, tiene relación con “el enfoque de derechos de grupos que han estado invisibilizados: temas de género, LGBTI+ y la interculturalidad”. Entonces, el recorrido por Alto Biobío, tiene que ver con estás funciones? Pregunta que no pudimos realizar.

Sin duda, muchas preguntas y pocas respuestas; ya que la dinámica es reiterada a todo nivel. De la agenda de la delegada provincial, Paulina Purrán, poco y nada se sabe, solo hasta los comunicados posteriores.

Sin ir más lejos, otra situación que llamó mucho la atención, incluso de autoridades locales y regionales, proclives del Gobierno, fue la visita del ministro de energía, Claudio Huepe, a la comuna de Mulchén, el pasado 23 de junio. También, en total silencio. “Lamento no haber sido invitado a la visita del min de Energia @claudiohuepe, a la construcción de parques eólicos. Sabiendo el impacto de este tipo de empresas en nuestras comunidades. No pude contarle las implicancias negativas q provocan en nuestras comunidades. @PaulinaPurran”, señaló Krause a través de twitter posteando a la delegada provincial. A lo que el gobernador Rodrigo Díaz Worner respondió “Estimado Esteban, el Gobierno Regional tampoco fue invitado. Tercera vez que el Ministro de Energía no considera a las autoridades electas por la gente de la región. Antes lo hizo con Coronel y Hualpen al prorrogarse operación de Bocamina y ante el paro de contratistas de Enap”.

A la luz de los hechos, y los dichos, claramente es una situación sistemática, que no solo deja fuera a los medios de comunicación. ¿A qué se deben estás visitas ocultas de parte de personeros de Gobierno a nuestra provincia? ¿Inexperiencia o una política comunicacional solapada?

Esperemos que sólo se trate de un periodo de adecuación del actual gobierno y no de censura comunicacional; porque como señalan los refranes populares, quien algo oculta…, y lo que se espera siempre de nuestros representantes políticos es la transparencia, a todo nivel, y en todo lugar y situación.