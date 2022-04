El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lo había anunciado al término de la reunión de seguridad realizada a principios de mes en las oficinas de la Delegación Presidencial Provincial de Biobío. Es que los episodios de violencia, que habían derivado en tiroteos y muertos en una cifra nunca antes vista en Los Ángeles, desencadenaron todo tipo de reacciones sobre la urgencia de tomar acciones resueltas para frenar esta ola delictual.

Y fue el propio subsecretario – un hombre conocedor de la zona que hasta el 10 de marzo fuera uno de nuestros representantes en la Cámara de Diputados – quien esbozó varias líneas de acciones, incluidos los operativos policiales.

Si bien no fue explícito, dio a entender que habrían batidas contra la delincuencia. “Vamos a tener resultados y resultados contundentes en esa materia. No puedo dar detalles porque es materia de seguridad”, dijo en el encuentro del viernes 1 de abril en la capital provincial.

También Manuel Monsalve fue enfático al asegurar que “nosotros no vamos a aceptar que organizaciones criminales tomen el control de las ciudades”, mientras era franqueado por los máximos jefes de Carabineros y la Policía de Investigaciones en la región.

Menos de dos semanas después vino la respuesta. Más de 250 funcionarios de la PDI fuertemente armados, con apoyo de helicópteros, perros adiestrados en la detección de drogas, entre otros, irrumpieron en 25 propiedades en distintos puntos de la ciudad para allanarlas en búsqueda de drogas, armas y dinero. Aunque no se tienen aún los detalles del operativo, se indicó que los detenidos superarían la quincena, incluidos los principales cabecillas.

Se trata de una señal potente de la autoridad, en línea con lo indicado en su momento por el subsecretario Monsalve respecto de no permitir que las bandas criminales actuaran a su antojo, generando esa sensación que operaban en la más completa impunidad y sembrando el miedo y temor en las personas de bien.

Acciones de esta naturaleza ya se llevaron a cabo el año pasado con la anterior administración. Fue lo ocurrido en noviembre cuando, dentro de las propiedades allanadas, estuvo la denominada “Casa Búnker” que después del operativo policial, finalmente fue quemada por desconocidos.

Sin embargo, no debe haber conformidad. Es un error asumir que solo con acciones de esta magnitud y espectacularidad se puede frenar esta ola de violencia. Acciones de este tipo deben parte de un conjunto de medidas para ponerles corto a las bandas criminales.

Es importante que la Fiscalía reúna evidencias de suficiente peso para justificar las acciones policiales, de tal manera que el Poder Judicial mantenga a los sospechosos tras las rejas hasta que salga la respectiva condena.

Otra acción es seguir y encontrar la ruta del dinero que se origina por el negocio ilícito de la venta de drogas, de tal manera de ahogar a estas organizaciones criminales que sin recursos, no pueden comprar ni sustancias ilícitas, ni armas ni abogados que los defiendan en los tribunales.

Queda mucho por hacer, es cierto. Sin embargo, lo ocurrido este martes es una señal que se avanza por una necesaria ruta que devuelva la tranquilidad a la comunidad local.