“Todo Caro”

La bencina, el aceite, el pan, las verduras, en fin; todo está caro. Esa es la queja de la ciudadanía que ve como cada día los productos básicos de uso familiar, alcanzan valores insospechados, y los recursos ya “no alcanzan” para subsanar las necesidades que habitualmente se tienen.

Y en lo concreto, esto efectivamente es así, la inflación en Chile se disparó en marzo de 2022 y el panorama a futuro pretende seguir en la misma línea, sobre todo a portas de la votación de un nuevo retiro de 10% de las AFPs. Porque querámoslo o no, esto sí afecta, y en demasía.

Vamos con los datos duros, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó un alza mensual de 1,9% -muy por encima de los pronósticos del mercado-, registrando su mayor escalada mensual desde octubre 1993 (2,6%), en casi 30 años. ´

Según Bloomberg, se esperaba que la inflación anotara una variación de 1,2% en el tercer mes del año, dato que ya era muy alto. Todo, considerando que el dato de marzo recoge los efectos de la guerra en Ucrania. Con esto, la subida acumulada del IPC en lo que va del año llegó a 3,4%, mientras que el alza anual alcanzó la potente cifra de 9,4% (su mayor nivel desde octubre de 2008), muy cerca de llegar al 10% que el Banco Central pronosticaba que se alcanzaría a mitad de este año.

Sin duda un panorama muy complejo, que podría empeorar si se aprueba un nuevo retiro de fondo. ¿Por qué? Pues bien, los efectos del masivo desembolso de activos –que hasta el viernes pasado superaban US$51.044 millones, según la Superintendencia de Pensiones (SP)- aumentarían la liquidez de los hogares y se dispararía el consumo, pero también, según explican expertos económicos, reforzaría las presiones inflacionarias ya instaladas en Chile.

Esto y los efectos de la guerra en Ucrania, que afecta los mercados globales, pondrían a la economía país en total alerta y en definitiva el valor real de nuestro dinero, seguiría –en simple- no alcanzando. Aquí no se trata de cuánto más dinero tengamos en la mano, sino el valor del mismo en el mercado. Un nuevo retiro nos dejaría con una peligrosa sensación de solvencia, que con la actual inflación, es pan para hoy, y hambre para mañana.

Por tanto, si se aprueba un nuevo retiro de fondos, y realmente usted no lo necesita, piénselo.