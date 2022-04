El rumbo de la Convención

El 4 de julio del 2021 comenzó el trabajo de los convencionales constituyentes, personeros que fueron elegidos por votación popular en mayo de ese mismo año, con el objetivo de redactar la nueva Carta Magna que regirá a nuestro país, en una labor a desarrollar dentro de un plazo de nueve meses o máximo doce meses, de solicitarse la extensión,

Ha sido un proceso bastante complejo y no exento de críticas, con un lento comienzo y que al pasar de los meses ha derivado en una desconfianza por parte de la ciudadanía que, según las encuestas, va al alza. Muchos han sido los personeros que han criticado o alabado los avances de dicho borrador de Constitución, pero lo claro es que la información que deriva del órgano contralor no ha sido lo suficientemente clara y precisa, para un país que en su mayoría se ve ajeno al avance en este trabajo, y sus implicancias.

Quien alzó la voz este fin de semana, fue el expresidente Ricardo Lagos, quien en entrevista con radio Duna manifestó severas críticas al trabajo y definiciones de la Convención como por ejemplo, el fin del Senado, el concepto de plurinacionalidad y los cambios al Poder Judicial. Sus palabras -según fue consignado en los medios de comunicación- no reflejan solo su preocupación, sino de amplios sectores de la centroizquierda. El ex mandatario ha sostenido diversos encuentros con políticos e intelectuales, además de conversaciones con convencionales, abogando por un cambio de rumbo en la Convención. En esa línea fue su afirmación más contundente, la que indica que si llega a ganar el Rechazo, lo que regirá será la Constitución que él firmo en 2005 y no la de “cuatro generales”, como sostuvo el Presidente Boric.

Un punto importante a tener en cuenta a la hora del plebiscito de salida, ya que efectivamente la Constitución que hoy rige al país, fue reestructurada en el mandato de Lagos, y según el mismo lo ratifico, se trató de un trabajo realizado en el plazo de seis años, lo que duró su gobierno.

No se puede aprobar solo para derribar un régimen que supuestamente este impreso en dicha Constitución, sino más bien hacerlo pensando en el bien de nuestra nación. Para ello, la clave más allá de plegarse a una u otra visión, que, sin duda, siempre es bueno considerar y contrarrestar, es la información. Es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tomar una decisión con datos claros, y entendiendo a cabalidad lo que significa cada uno de los artículos o normas aprobadas, no sólo en su redacción sino en su puesta en marcha, como repercute en la vida cotidiana.

Es ahí donde está el gran desafío también de los convencionales, retomar el rumbo de la Convención, responder a las necesidades reales de la ciudadanía, y con ello recuperar la confianza del primer día. De lo contrario, será totalmente en vano.