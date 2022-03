La ministra del Interior, Izkia Siches, informó que el Gobierno está trabajando en un manual para comunicar “sin estigmas” respecto a materias como migración y pueblos originarios en los distintos medios de prensa. Esto tras su visita a La Araucanía, donde la comitiva ministerial fue atacada en su intento por llegar a la comunidad de Temucuicui, hecho que por cierto, fue ampliamente difundido por los medios de comunicación.

Ante esto, la ministra planteó que “las imágenes que se muestran en televisión tienen un gran carácter y hemos estado revisando manuales y medidas que nos ayuden a comunicar mejor a la ciudadanía, tanto en materia de migración como en relación a nuestros pueblos originarios y ustedes como comunicadores son trascendentales para ello”.

Consultada sobre el detalle de ese manual y qué es lo que se busca con él, la titular de Interior dijo que “estamos viendo con la ministra Vallejo (de Segegob) y la Secom (Secretaría de Comunicaciones) cómo podemos hacer las comunicaciones con ustedes mismos (los medios) en torno a comunicar mejor para no crear estigmas”.

Una herramienta que sin duda, puede resultar útil si no es impuesta o contribuya a la pérdida de la libertad de prensa en toda su expresión. Los medios de comunicación a través de sus manuales de estilo y de la ética de sus profesionales periodistas son los primeros garantes a la hora de no estigmatizar, y no solo en lo que se refiere a migrantes y pueblos originarios, sino también a un lenguaje inclusivo y tendiente a la equidad de género, trabajo que poco a poco se ha ido incorporando en las líneas editoriales.

No obstante, hay situaciones que no hay que desconocer tanto en la violencia en La Araucanía, como en lo que se refiere a la delincuencia derivada de la alta inmigración, donde los factores comunes son el narcotráfico y terrorismo, términos que no buscan estigmatizar sino dar cuenta de una dolorosa realidad. Y que representan hoy, la dura verdad.