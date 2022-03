Violencia en escalada

Hace dos semanas, una mujer le arrojó agua en la cabeza al ex presidente Sebastián Piñera, en medio una actividad en el Palacio de La Moneda. Esta situación se dio al final de la ceremonia de conmemoración de los dos años de la pandemia, cuando llegó el primer caso de covid-19 a Chile.

Este lunes, otra mujer hacía lo propio con el gobernador regional, Rodrigo Díaz, en medio de una reunión por la Central Hidroeléctrica Rucalhue. La implicada, quien se manifestaba en contra del proyecto energético, arrojó una botella con agua a la autoridad y fue detenida por uno de sus escoltas.

El mismo día, el convencional del Partido Comunista, Marcos Barraza, fue agredido por manifestantes del Rechazo en las inmediaciones del ex Congreso Nacional, sede de la Convención Constitucional. El miembro del órgano redactor de la nueva Constitución fue atacado por una mujer que se encontraba protestando, quien lo insultó e intentó “asfixiarlo” al cubrir su cabeza con una bandera chilena.

Todos estos hechos constituyen situaciones de total falta de respeto de ciudadanos hacia autoridades, pero más que ello de personas, hacia otras personas. Recordemos que el Respeto es un valor fundamental que el ser humano debe tener siempre presente a la hora de interactuar con personas de su entorno.

Como medio de comunicación independiente, defensor de la democracia, que RESPETA los derechos de todas las personas, rechazamos categóricamente todos estos actos, y no solo eso, quitaremos tribuna a demandas “ciudadanas” que intenten imponerse por la senda de la violencia.

Toda demanda o idea, pierde total y absoluto valor si se quiere imponer a sangre, y por la fuerza. Y más aún de la mano de la violencia, ese nunca será el camino.