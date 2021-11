Hoy no es solo voz, sino voto: ejércelo

Este domingo 21 de noviembre es un día clave para nuestro país. ES DÍA DE ELECCIONES. Sin duda, una fiesta de la democracia que nos permite a todas y todos los ciudadanos chilenos definir quienes comandarán nuestro país, en los próximos años. Es la oportunidad de cumplir con lo que, a mi juicio, no es solo un derecho, sino un tremendo deber: sufragar.

Es el momento no solamente de elevar la voz, sino en efecto, ejercer el voto, y ELEGIR a quien quieres como Presidente de la República, como senadores, diputados y consejeros regionales, todas autoridades de gran implicancia en el desarrollo de nuestra provincia, región y país.

Es tu momento. Es la forma y el lugar. ¿Por qué? Las razones son muchas, pero la principal es que no podemos dar por hecho la democracia, y esta se debe defender contra viento y marea.

Si no estás, no participas o no eres parte del proceso, unos pocos definen el futuro de muchos. Y esa democracia por la que tanto se luchó, pierde validación ¿Te parece justo? Seguramente que no.

Votar no es responder a más de lo mismo, como muchos piensan. No es un “juego” solo de los partidos políticos como otros profanan, no es un tema de las personas con más edad, como ha pasado en procesos eleccionarios anteriores, con baja participación juvenil. Es una de nuestras libertades más importante como individuos.

Sé libre y que tu opción, sea cual sea, se escuche con fuerza y claridad. Levántate, toma tu lápiz, mascarilla y todos tus sueños e ideales, y anda a las urnas. Es aquí donde realmente se construye el futuro de Chile.

Juntos podemos lograr, que la noticia más importante este domingo, sea que la participación ciudadana en las elecciones generales 2021 fue cercana al 100%. Y que nuestra democracia sigue firme e inquebrantable. Únicamente así, podremos ver los resultados con la satisfacción del deber cumplido. Recuérdalo, hoy no solo son canticos y voces unidas, es voto: ejércelo.