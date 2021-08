Terrorismo, delincuencia y cobardía

La madrugada del pasado sábado 28 de agosto, nuevamente se vio interrumpida la tranquilidad de los habitantes de la provincia de Biobío, tras conocerse la noticia de un nuevo atentado incendiario, esta vez en la comuna de Santa Bárbara.

El ataque es el tercero de esta índole que ocurre en la provincia de Biobío en lo que de 2021: el primero ocurrió en julio, en Quilaco, y el segundo el pasado 20 de agosto, en Quilleco. A ello se suma, a nivel regional, el episodio registrado a mediados de la semana pasada, en el límite de Nacimiento y Curanilahue.

Todos estos hechos afectaron a faenas forestales, y hacen alusión a supuestas reivindicaciones de tierras. Supuestas porque es una careta que usan los terroristas para “justificar” una causa, y nada tiene que ver con las justas demandas de pehuenches y mapuches. Esto es terrorismo puro, delincuencia y probablemente narcotráfico de grupos que, por la fuerza, intentan invadir la provincia, haciéndonos presas del miedo.

Claramente no podemos permitirlo. Somos una provincia productiva, tranquila y en franco desarrollo. Y estos hechos no son reivindicativos, pues no se trata de las tierras, ni muchos menos de la causa mapuche. Es violencia extrema que –téngase presente– no afecta a las grandes forestales ni a las empresas, como se quiere estampar, ya que seguramente tienen seguros para recobrar sus maquinarias perdidas, pero eso no justifica la destrucción y el daño a la propiedad.

Esto afecta a cada uno de los habitantes de la provincia, principalmente a aquellos trabajadores víctimas que hoy con miedo no saben si volverán con vida a su casa desde el trabajo, pero cumplen día a día su labor porque tienen una familia a su lado. También afecta a los habitantes de las distintas comunas, que ven mermado su desarrollo turístico y sus emprendimientos, tan golpeados por la pandemia. En definitiva, afecta la tranquilidad de todos y todas.

Es por ello que La Tribuna, como diario independiente, de información general, defensor de la democracia, pluralista y comprometido a guardar el orden democrático y legal establecido en la Constitución, rechazamos todo acto de violencia y ponemos a la luz la realidad de estos actos terroristas.

No somos ciegos defensores del empresariado, ni mucho menos estamos en contra de las justas demandas pehuenches y mapuches. Somos propulsores de la verdad, la justicia y la información veraz. Y es así como seguimos cumpliendo nuestra tarea, mostrando la realidad de los hechos, al tiempo que realzando y sumándonos a las voces de muchos y muchas que exigen medidas concretas y rápidas para evitar la escalada de violencia en Biobío.

Coincidimos con lo que señaló ante este último acto terrorista el delegado presidencial Ignacio Fica: “nada justifica la delincuencia, la cobardía y el terrorismo”.

¡Hay que actuar ahora!