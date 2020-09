El sueño Azulgrana

La institucionalidad del mundo del fútbol, junto al Ministerio de Salud han elaborado durante los últimos meses un detallado protocolo de pruebas y métodos que se puedan aplicar en el marco del reinicio del balompié en Chile. El cual exige estrictas medidas sanitarias por igual a los equipos que componen todas las divisiones del fútbol chileno. Debido a estas exigencias el mayor referente de la provincia de Biobío Deportes Iberia, no podrá hacer de local en su estadio debido al protocolo sanitario, ya que el recinto no cumple los parámetros, por lo que deberá viajar hasta el coliseo Germán Becker de Temuco para defender la azulgrana.

Esto sin duda es un desgaste extra para el plantel, ya que en este campeonato corto de 22 fechas solo habrá un campeón que podrá subir de división, los dirigidos de Jorge Contreras deberán viajar extensas horas para jugar tanto de visita como de local.

Este semestre deportivo la escuadra de la “I” construyó un plantel conformado por jugadores con basto recorrido en la primera división del fútbol nacional como lo es el caso del portero y actual capitán Elías Hartard quien han tenido pasos en elencos como; San Marcos, Everton, Wanderers entre otros clubes. Al igual que destaca el nombre de Gonzalo Mosquera, lateral izquierdo que ha militado en equipos como; Rangers, Palestino y Barnechea. En total fueron siete nuevas contrataciones que llegaron bajo un plan de trabajo que tiene como objetivo lograr el ascenso.

Deportes Iberia es un equipo que funciona bajo una dirigencia sólida, que ha logrado resistir óptimamente a la crisis del coronavirus, sin embargo la segunda división en general no atraviesa un buen momento, “esta situación marca la poca conciencia que se tiene respecto a una profesión, lo considero así porque nosotros nos preparamos para ello. Hay un aprovechamiento de cosas que tienen que ver incluso con la reglamentación, yo no puedo creer que llegáramos al momento de la pandemia, con equipos que no tenían registrado los contratos de sus jugadores, ahí también hay culpa de la ANFP, han demostrado un tema de aprovechamiento, me disculpan que sea tan duro pero uno lo ve como trabajador de la actividad, del fútbol”. Así lo define Jorge contreras histórico de la selección nacional y actual estratega azulgrana.

Sin duda la pandemia ha dejado entrever las falencias del fútbol nacional y el abandono de las “otras divisiones”, donde están los equipos de esfuerzo que sueñan en grande y que solo buscan darle a una alegría a su hinchada, que siempre está fielmente acompañándolos, pese a los obstáculos.

Es importante hacer una diferenciación respecto a la realidad en la competencia nacional ya que en la Primera División y la Primera B, los equipos tienen en su mayoría ingresos asegurados desde la vigencia de la televisación lo cuales ayudaron a suplir en un comienzo la crisis económica, seguido del ingreso de sus auspiciadores. A diferencia de muchos equipos de Segunda División donde, el ingreso de las entradas es un aspecto primordial en la economía de los equipos.