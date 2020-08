Emprender e Innovar, la importancia de todos para un objetivo

Las capacidades de emprendimiento e innovación están en todos los seres humanos y existen desde que este existe, pero lo concreto, es que no todos saben identificarlas y muchas veces es más fácil abandonar una idea que acompañarla hasta que se concrete.

El primer Primer ciclo de conversatorios de la red ColaborActiva ya vivió su segunda sesión: “Ecosistema de Innovación acorde a la realidad actual” y esta vez para dejarnos claro, con ejemplos, el éxito de emprendimientos e innovaciones en nuestra región.

Tan importante como hacer programas y difundir experiencias en la materia es reconocer que el trabajo mancomunado del mundo académico, público y privado es un buen camino para apoyar las ideas de una o varias personas, de una muy pequeña empresa o de una más grande.

No se trata, hoy, de ahondar en la importancia del trabajo mancomunado del mundo público, el privado y el académico se trata, más bien, de mostrarles que su idea tiene cabida y puede adquirir fuerza si realmente se cree en ella y se justifica de manera correcta, ante los entes correctos.

La academia, como un mundo donde la base de todo es pensar y crear debe estar para apoyar, con incubadoras o bien con herramientas desconocidas por muchos de los emprendedores e innovadores.

El sector privado es el encargado de mover la maquinaria, ya sea innovando, emprendiendo o apoyando a los más pequeños.

Mientras que el Estado, es el responsable de garantizar equidad en la distribución de los recursos para apoyar las ideas de una persona, de varias, de empresas grandes y chicas y por cierto de las universidades e institutos, incluso en liceos y colegios, porque los niños, son el futuro y con eso basta.

Nuestra participación en el primer Primer ciclo de conversatorios de la red ColaborActiva no se da solo porque pensamos que es importante estar, se da porque sabemos que es fundamental como medio de comunicación actuar como ese puente que sirve para unir a la sociedad con, en este caso, todas las alternativas que existan para hacer crecer su idea: emprendimiento o innovación.

Nuestra región y, en especial nuestra provincia, están llamadas a ser un foco de reactivación económica del país y así como las inversiones en infraestructura son importantes, también lo es la inversión en ustedes y en sus ideas, que de ser viables, serán parte del éxito de nuestra economía y por extensión, de nuestra felicidad.