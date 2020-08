¿ Quién responde por Monserrat ?

El viernes en la noche o madrugada del sábado como usted prefiera, un nuevo atentado incendiario se produjo en la Provincia del Malleco, Región de La Araucanía, esta vez en la ruta que une las comunas de Collipulli y Angol.

En febrero de este año, desconocidos que aún siguen prófugos, quitaron la vida de Juan Barrios, un camionero que dormía cuando quemaron su cabina, por eso el Proyecto que impulsa La Moneda lleva su nombre, para sensibilizar y recordar la muerte de un inocente en medio de la violencia rural.

El inicio de esta semana está marcado por el final de la anterior, porque otra vez un grupo de desconocidos que habrían actuado a rostro cubierto, volvieron a quemar un camión, esta vez con una familia y una niña de 9 años en su interior, que hoy está internada grave.

No es un error pensar que en la llamada macro zona sur, se vive, en algunos horarios y lugares, una especie de “tierra de nadie” donde un grupo minoritario usa de mala manera el nombre de “La causa Mapuche” para matar.

No existe chileno que no asuma que estamos en deuda con nuestros pueblos originarios y no existe chileno en sus cabales que no repudie los actos de delincuentes que, esta vez, han atacado a una menor de tan solo 9 años, Monserrat.

Alguien esta cometiendo errores y ahora hay que evitarlos.

¿Será que la sobervia de los chilenos no nos permite hablar de manera correcta con nuestros pueblos nativos?, ¿Será que las políticas del Estado para frenar la violencia en esta zona fracasaron, independiente del gobierno de turno?, ¿Será que nuestras polícas son inporantes ante este tipo de inteligencias que actúan al margen del Estado de Derecho?.

¿Qué esperan nuestras autoridades, estas y las que vienen, para actuar de manera correcta, sabia y respetuosa hacia todos los involucrados y afectados?.

¿Qué esperan los violentistas que usurpando el nombre de una demanda histórica y asumida, siguen atacando a inocentes?.

Algo estamos haciendo mal y aunque algunos crean que tienen la razón, lo primero es saber que no se puede tener una sola razón para solucionar un nivel de violencia que se trasladó del daño a las maquinarias, al daño a los seres humanos, con vidas de por medio.