Camioneros a La Moneda

Hoy será un día clave para el gremio de los dueños de camiones, quienes con todas sus organizaciones llegarán hasta La Moneda para presentar sus términos en cuanto a la violencia y ataques incendiarios que han vivido en la llamada Macro Zona Sur.

Los ataques se han concentrado en La Araucanía, sin embargo, también se han registrado y se siguen registrando, cada vez con más violencia, en las provincias de Arauco y Biobío en nuestra región.

Como antesala de su cita con el Presidente Piñera, los camioneros hicieron público un documento donde hacen sus declaraciones en dos puntos: el primero habla claramente de las cosas que no pueden seguir tolerando, y el segundo de las demandas del gremio, bajo la amenaza clara de paralizar bloqueando las carreteras.

El tema es aún más complejo cuando escuchamos audios que han llegado a nuestros amigos, vecinos y familiares camioneros, donde se confirma que las principales empresas de transporte pesado están en la misma línea que sus trabajadores, porque claro, hay que decirlo, el Estado y ningún gobierno lo ha establecido: los choferes de camiones son tan víctimas como los dueños de las máquinas quemadas.

Es difícil ponerse de algún lado o quedar neutro. En este tema no existen chilenos que no tengan opinión, por lo mismo, ya basta de no ser parte; hoy debemos presionar desde la mirada que sea porque el objetivo final es detener la violencia.

Cada grupo de interés involucrado en el tema defenderá su posición y, sea cual sea, afectará a todos, o imagine lo que sería ver paralizado Chile por culpa de los ataques incendiarios y, tras ello, compararlo con el estallido social y la pandemia, que sí eran razones que se podían escapar de las manos de un gobierno.

De quién es la culpa de la violencia es difícil saber, por eso hay posturas y por eso lo importante es diferenciar y reconocer desde el Estado y como Nación Chilena, que estamos en deuda con la Nación Mapuche.

Reconocido eso, el Estado con el gobierno que lo administre, y no los grupos interesados, es el que debe poner fin a la violencia, y por eso los camioneros van con tanta rabia a La Moneda, porque hasta ahora, y tras los atropellos históricos de nuestro Estado con el pueblo originario, son los más afectados con los ataques incendiarios.