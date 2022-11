Lanzan primer e-book gratuito que ayudará a las pymes del Biobío a incrementar sus ventas digitales

Shopping online concept - Parcel or Paper cartons with a shopping cart logo in a trolley on a laptop keyboard. Shopping service on The online web. offers home delivery.

Con el objetivo de entregarle a los emprendedores (as) los conocimientos y las herramientas necesarias para que digitalicen con éxito sus negocios, Pymes en Línea lanzó “eBook: Funnel de Ventas”, el primer libro electrónico gratuito que ayudará a las Pymes de la Región del Biobío a poder desarrollar las habilidades necesarias para potenciar sus ventas utilizando las últimas tecnologías digitales disponibles.

Este inédito material educativo, que está siendo impulsado por Corfo y Chiletec como agente operador, pretende que en 251 páginas los emprendedores (as) de la región tengan la capacidad de entender cómo los usuarios se enfrentan a la etapa de compra de sus servicios/productos; la importancia de conocer los procesos de venta más aptos según el tipo de emprendimiento; generar acciones para mejorar sus ventas, y crear nuevas dinámicas que logren fidelizar y captar a potenciales clientes.

Según explicó Cristián Guiñez, jefe de proyectos de Chiletec a cargo de Pymes en Línea, “este libro digital permitirá a aquellas personas que están emprendiendo o que planean hacerlo en el futuro tengan la oportunidad de entender y aprender todo el ciclo que está vinculado con el proceso de ventas en la era de la transformación digital. Nuestra idea es que las Pymes sean capaces de afrontar, diseñar y planificar estrategias comerciales frente a los usuarios, y así logren introducirse de manera eficaz en el mundo del e-commerce”.

Desde Pymes en Línea explicaron que el documento “eBook: Funnel de Ventas” consta de cuatro capítulos con anexos interactivos que reforzarán los contenidos aprendidos. Está desarrollado bajo un enfoque práctico y aplicable a la realidad para que las PYMES entiendan rápidamente las diferentes etapas del proceso de decisión de compra de un usuario hasta convertirse en cliente, y ejecuten ágilmente las distintas fórmulas de venta y de marketing digital que se pueden emplear en sus respectivos emprendimientos.

Además del lanzamiento de este libro digital, para este mes Pymes en Línea también anunció que se habilitarán tres clases interactivas que se desarrollarán todos los sábados en vivo entre 10:00 y 12:30 horas. “Design thinking: creando nuevas oportunidades de negocio”, “Herramientas digitales para la digitalización de tu negocio” y “El ABC de la Economía Circular para innovar en tu negocio” será la nueva oferta académica que se ha dispuesto gratuitamente para quienes buscan hacer crecer sus emprendimientos por medio de la tecnología.

Paralelamente, se estrenó recientemente la comunidad “Somos Pymes en Línea -Canal Oficial” a través de Facebook, cuya iniciativa busca abrir un nuevo espacio colaborativo que ayude a los emprendedores (as) a conectarse entre ellos para que se apoyen y potencien sus respectivas ideas de negocio. En esta red social se podrá intercambiar experiencias, entregar recomendaciones y datos prácticos, como así también se podrá a disposición de material didáctico que permita a los participantes sacar el máximo provecho a las oportunidades que entrega la era digital.

Para aquellos emprendedores (as) y Pymes de la Región del Biobío que estén interesadas en acceder gratuitamente a este libro digital sólo deben ingresar a: :https://pymesenlinea.cl/descarga-de-ebook-funnel-de-ventas/ . Se podrá ingresar directamente a través de Clave Única o con cuenta de usuario registrado de CORFO.