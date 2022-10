Gremio panadero advierte sobre complejo escenario en el rubro

Según estimaciones de Chilepan, contar con más y mejores tratados comerciales permitirá contar con insumos para la industria del pan de menor valor que disminuya su precio.

El presidente de Chilepan A.G., Marcelo Alonso Heredia analizó el actual panorama productivo nacional, indicando que las condiciones han empeorado durante el último tiempo para los productores, debido al aumento de los costos, la disminución del mercado de materias primas y la golpeada economía mundial.

En ese sentido explicó que “en un proceso inflacionario como en el que estamos hay una baja real en los ingresos, no porque se bajen los sueldos, sino porque este ingreso alcanza para menos, contrayéndose el volumen del gasto”. “La gente prioriza las cosas más básicas, entonces en vez de comprar 10 panes, compra ocho o siete, porque lo que no gasta en pan lo gasta en otros productos. Si traspasamos a costo todo el aumento de nuestros insumos, la gente no compraría nuestros panes”, graficó el dirigente gremial. El vocero de los panaderos en Chile indicó que “se han aumentado los costos pero traspasamos lo mínimo al comprador para poder subsistir, para poder seguir siendo competitivos y para que nos sigan comprando”.

MALAS CONDICIONES DEL MERCADO CHILENO ENCARECERÁN EL ALIMENTO

Sobre la disponibilidad de materias primas en el país, el presidente del conjunto representante de los panaderos de Chile observó que “por un lado, la siembra de trigo ha disminuido en Chile producto del terrorismo y los peajes, por ejemplo, que cobran para poder cosechar. Los que no se adaptan les han quemado el trigo a punto de ser cosechado, lo que ha disminuido la siembra”. “El precio del dólar ha hecho que prácticamente todos los insumos de la panadería suban de precio, porque todos se importan o tienen un componente importante que viene desde afuera”, agregó el presidente del conjunto de profesionales de la industria alimenticia. Alonso Heredia reconoció que si bien “Chile no le compra ni a Rusia ni a Ucrania, los que le compraban a ellos han ingresado a los mercados donde nosotros comprábamos. Al aumentar una demanda sobre los mismos productores los precios suben, porque hay escasez”.

“Nosotros tenemos tratados comerciales con una infinidad de países y en la medida que estos aumenten y se mejoren en beneficio de Chile, esta será la única forma de tener insumos de menor valor”, agregó. Marcelo Alonso Heredia dijo que “en la medida que los mercados estén más tranquilos y relajados, los precios también tienen esa condición, pero mercados estresados tienden a subir los precios, porque las dudas aumentan”. “Ahora viene una suerte de “impuesto al trabajo”. “Cuando la gente escucha que los empresarios van a pagar el 6%, están pensando en los grandes grupos económicos, pero el 95 a 98 por ciento de las empresas en Chile son Mipymes que vamos a tener que pagar ese porcentaje” explicó el presidente de ChilePan A.G. Alonso Heredia agregó que “la mayor cantidad de empleo lo dan las Mipymes, porque las grandes empresas están muy mecanizadas, con mucho capital y buenas ventas que le dan acceso a créditos muy baratos, con baja mano de obra y alta producción”.

PANORAMA ECONÓMICO AÚN NO LLEGA A LOS MÍNIMOS SEGÚN GREMIO

Respecto al futuro de los precios del alimento, Marcelo Alonso Heredia observó que las proyecciones apuntan a que Chile sería “el único país que no va a crecer económicamente en toda Latinoamérica. Nuestra situación bajo esos términos no se ve muy buena”. “Al no haber inversión no hay crecimiento, al no haber crecimiento no hay empleo y si además decrecemos, las personas que necesitan trabajo no lo encontrarán”, adelantó el representante de los panaderos a nivel nacional. El encargado del gremio continuó adelantando que “el presupuesto familiar se va a achicar, generando menos gasto, decayendo el consumo. La economía va a decrecer y luego el crecimiento será paupérrimo. El panorama se ve muy complicado para todas las Pymes y Mipymes”. “Lo ideal sería que se diera lo contrario, pero hoy en día eso sería irreal. Las entidades serias confirman que la situación es muy complicada y el próximo año será más complicada”, finalizó el dirigente gremial.