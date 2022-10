Chile desarrolla campaña internacional para diferenciarse de productos picantes

El parecido entre las palabras Chile y chili (ají en inglés), ha generado problemas en el mercado de la India durante años. Al mencionar el origen de los productos, los consumidores lo asociaban al picante y no al país de procedencia. Un ejemplo de lo anterior fue lo ocurrido con las nueces, producto clave de exportación al país asiático, ofrecido en India como “Nueces de Chile”.

Dicha nomenclatura era entendida por los compradores de la India como nueces picantes o con especias. Debido a lo anterior, la oficina comercial de ProChile en Nueva Delhi tomó la confusión como una oportunidad para realizar la campaña “Chile is not Chili”. Reconocidos chefs de India enseñan, a través de esta campaña, a usar productos nacionales, cuentan dónde encontrarlos y su origen.

Lo anterior se complementa además con videos cortos difundidos en redes sociales que, aprovechando las similaridades fonéticas instalan la pregunta “¿Did you know about Chile?” (“¿Sabías de Chile?”). La iniciativa fue lanzada por primera vez el 30 de septiembre en el hotel Claridge de Nueva Delhi, en un evento con chefs, influencers, escritores e importadores, con lo que se busca captar la atención de cada vez más consumidores.

PLANES A FUTURO PARA EL MERCADO

Respecto a las proyecciones de la campaña de posicionamiento a nivel internacional del país, ProChile dio señales de que ya se está pensando en una versión 2023. “Lamentablemente, en India aún existe un gran desconocimiento acerca de Chile, pese a que tenemos una importante oferta en el mercado y los consumidores efectivamente compran nuestros productos, pero no saben de dónde vienen”, relató la directora comercial de ProChile en Nueva Delhi, Marcela Zúñiga.

El desafío según la vocera del ente es educar a los consumidores del mercado indio para que “empiecen a asociar todos nuestros productos con los que estamos presentes en India, con la marca Chile”. Hoy, las 241 empresas nacionales presentes en la India emplean a casi 200 mil trabajadores. Las autoridades de Cancillería han reiterado que el país asiático es una de las prioridades de la política comercial, por lo que el Gobierno apunta a profundizar el acuerdo de alcance parcial vigente desde 2007.