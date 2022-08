“Mi hija tiene 17 años y su padre biológico dejó de verla a los 4 años. Un día sábado quedó de ir a buscarla para salir con ella y no llegó. Nunca más contestó el teléfono, desde entonces nunca más supimos de él y mucho menos pagó la pensión”. Este es el relato de Soledad Hernández, una mujer de Concepción quien ha enfrentado sola el proceso de crianza de su hija, sin la ayuda económica correspondiente a la pensión alimenticia que, en ese entonces, aseguró, era de cerca de 80 mil pesos.

En conversación con diario La Tribuna, Soledad contó que “esta última ley que se aprobó es muy significativa para las mujeres que criamos solas a nuestros hijos e hijas, ya que permitirá que los padres paguen las pensiones de alimentos sí o sí. El hecho que sea el tribunal el que se ocupe de verificar si el deudor tiene o no dinero en sus instrumentos financieros para hacer las retenciones, es muy facilitador y a la vez esperanzador”.

Junto con ello, mencionó que en poco tiempo ya tiene que financiar la educación superior de su hija. “Espero poder hacer uso de la ley, para que ella pueda estudiar sin deuda y yo estar más tranquila también”, agregó.

Otro caso similar es el de Nelly Arriagada, una mujer de Nacimiento, madre de tres hijos, de los cuales dos de ellos son de un mismo padre que está demandado por pensión alimenticia.

Contó que “el pago no ha ocurrido de manera constante debido a varios factores, uno de ellos es que la antigua ley era muy deficiente porque no se investigaba de manera correcta a los deudores, ni era mayor la exigencia para ellos. Al colocar medidas de apremio, si no se encontraban en el domicilio tres veces enviaban un correo a las madres o a los padres demandantes explicando que no se podía seguir con la medida de apremio porque no pudieron localizar al demandado. Todo quedaba en nada y esto mismo hacía que la deuda fuera creciendo, y ellos seguían cómo si nada”.

En la misma línea, Nelly expresó que “los niños no podían esperar. La responsabilidad de mantener a un niño es de dos, y ambos de igual manera, tanto hombre como mujer deben ser responsables de la crianza, mantención, protección y cuidado de ellos. Muchas veces esto pasa a segundo plano, se olvidan de sus visitas y obviamente de pagar lo que le corresponde a cada niño. Esta nueva normativa de pensiones, es lo mejor que pudo haber pasado para enseñarles que no es caridad si no responsabilidad. Sus hijos y necesidades son importantes, es maravilloso que los tribunales tengan ahora la facultad de poder revisar a cada deudor, sus patrimonios activos en cuentas bancarias”.

De manera unánime, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto que garantiza el pago efectivo de las pensiones de alimentos. Tras esto, la iniciativa quedó a disposición de ser promulgada por el Presidente Gabriel Boric.

Tal como explicó la abogada y magister en derecho procesal, Saraí Ponce, “este proyecto establece la facultad del Tribunal de Familia para poder iniciar una investigación sobre el patrimonio activo del deudor; para poder averiguar qué cuentas bancarias tiene, APV o instrumentos financieros, de inversión, etcétera”.

Agregó que “en caso de que el deudor no tenga fondos, o si lo tiene no son suficientes para poder cubrir el pago de la deuda, el alimentario puede solicitar al tribunal que pregunte u oficie a la AFP del deudor para que informe el saldo correspondiente a su Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias, y pagarse con el producto de esa cuenta de cotizaciones. Es un proyecto que viene a resguardar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y también de las mujeres que por regla general son las más afectadas por esto”.

En tanto, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Lorena Segura Inostroza, manifestó que “por fin, las mujeres dejarán de transformarse en investigadoras financieras. Esta nueva ley le otorga criterios de dignidad y justicia al proceso del cobro de deudas por pensiones de alimentos, acompañando a las mujeres y liberándolas del peregrinaje por los Tribunales de Familia”. Somos el primer Gobierno Feminista en la historia de Chile y tenemos el compromiso de saldar las deudas históricas del Estado con las mujeres y sus familias”.

Junto con ello, precisó que “desde ahora será el Estado el encargado de perseguir a los deudores, rastrear sus cuentas bancarias y patrimonio, retener dinero de préstamos y de cualquier tipo de venta que realicen”.