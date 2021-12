Angelinos opinan: nueva alza en el precio del pan reduciría consumo

El mayor precio del pan hizo que, de 90 kilos consumidos en promedio por cada chileno, se bajara a 65 kilos en el peor momento del mercado, que se ha ido recuperando lentamente.

Nuevo aumento en el precio del pan generó molestias en la población angelina, quienes ya empiezan a pensar en bajar su consumo si las alzas continúan, mientras que el gremio panadero manifestó su preocupación por los insumos para producir el alimento, que pone en riesgo al gremio panadero a nivel nacional.

El presidente de la asociación gremial Chilepan, Marcelo Alonso Heredia, dijo a diario La Tribuna que la nueva alza en el precio se da “porque el quintal de trigo, de donde se saca harina, está a casi 32.000 pesos, pero si sigue subiendo el dólar, la importación de trigo, que representa entre el 60 y el 70 por ciento del consumo nacional, para hacer harina de pan, esto se verá reflejado en el precio final”. Además de dichos factores, Alonso también dijo que “el reemplazo del trigo por otro tipo de cultivos deja, solamente entre el 30 y el 40 por ciento de la producción nacional para pan hecho en Chile”.

Junto con todo lo anterior, “el mayor precio de los insumos para la producción de las materias primas, la falta de mano de obra en las panaderías y la necesidad de reajustar los sueldos de esos colaboradores, de manera que el trabajo se vuelva atractivo, suman al costo que se ve reflejado en el precio final del producto”. A todo lo anterior, debe sumársele además “gas para calentar los hornos, es decir, hay muchas variables que influyen”, explicó el vocero de Chilepan. Entre esas variables, el vocero de la asociación gremial cuenta además que “en la panadería tradicional no se pueden hacer reestructuraciones, porque no es fácil conseguir mano calificada para este tipo de trabajos, lo que hace que los costos fijos sean bastante altos”.

RAZONES DEL CRECIMIENTO DE PRECIO

También “el alza en los insumos para la producción del alimento encarece los costos, lo que se ve reflejado en el precio final que deben pagar los consumidores, pero los precios de todo ha subido y la disponibilidad del dinero sigue siendo la misma, lo que significa una baja en el consumo de pan, de hecho, de los 90 kilos de pan en promedio que comía cada chileno, llegamos a los 65 kilos, y el mercado se ha logrado recuperar, aunque lentamente, actualmente la gente está consumiendo alrededor de 70 kilos”, dijo Marcelo Alonso.

Respecto a otras cifras que explican el crecimiento del valor del pan en el país, el dirigente gremial explicó que “el hecho de que existan alrededor de 13 mil panaderías en Chile hace que la competencia sea feroz, lo que ha logrado mantener los precios relativamente bajos, porque con grandes alzas no es posible ser competitivo en el mercado”.

Alonso explicó que “los panaderos también somos consumidores de productos como harina o materia grasa, que si suben su precio influyen en el costo y en nuestras ventas, por lo que tratamos de ajustar nuestros precios para mantenernos dentro de la competencia, de hecho, muchos panaderos están trabajando en un equilibrio, es decir, no ganan, pero tampoco pierden utilidades”. Tampoco es posible para Chilepan establecer cuánto durará la situación: “dependemos de tantos factores que no sabemos cuándo cambiará”.

CONSUMO A LA BAJA

Manuel González, ciudadano angelino consultado por diario La Tribuna sobre el alza en el precio del pan dijo que “el aumento en el precio nos afecta a todos por igual, porque se consume todos los días, pero yo me he visto obligado a bajar el consumo, porque antes compraba 1.000 pesos de pan y ahora tengo que comprar 700, pero confío en que el precio no siga subiendo, seguramente se mantendrá en el precio actual, que ya es bastante caro”.

Otro consumidor entrevistado por diario La Tribuna dijo que “yo vivo solo y trato de comer poco pan por mi salud, pero sí considero que este mayor precio es un anuncio de lo que se viene en el futuro, porque hay poco trigo y seguramente esta tendencia se va a replicar y potenciar en el país, lo que significa que todavía podría subir durante el transcurso de la próxima temporada”.

Alberto, quien se encontraba en la parte exterior de una panadería, esperando ingresar dijo que “la situación a la que nos ha empujado la pandemia hace que todo suba y nadie sabe defender su bolsillo de manera efectiva y se vuelve muy complicado, porque para la mayoría de las personas es un alimento de primera necesidad”. A pesar de considerarlo parte basal de la dieta de los chilenos, Alberto dijo que “si los precios siguen así, yo me plantearía dejar de consumirlo y buscar opciones que no se vean tan afectadas por los efectos económicos de la agricultura, aunque es difícil imaginar un reemplazo, eventualmente estaría dispuesto a hacer el sacrificio”.