Presentan recurso de protección por conductor angelino que perdió visión de un ojo por disparo

Un recurso de protección en contra del Ministerio del Interior presentaron los abogados de Dany Gaete Salas, un conductor residente en Los Ángeles que fue víctima de un ataque a disparos en el sector de Pidima (comuna de Ercilla, provincia de Malleco), y que lo hizo perder la visión de uno de sus ojos producto de un perdigón.

Según dieron a conocer, la acción judicial se originó debido a que el conductor no ha recibido la ayuda del Estado comprometida en las reuniones realizadas en la comuna con los gremios que se mantuvieron movilizados en las carreteras de la zona.

RELATOS DEL AFECTADO

Dany Gaete relató lo vivido el pasado 22 de abril a la altura del kilómetro 583 de la Ruta 5 Sur, pasado cruce Pidima de norte a sur. “A eso de la una de la madrugada cuando me dirigía por mi trabajo a la ciudad de Temuco, y sufrí un ataque en el bus que iba manejando. Fue una infinidad de tiro recibiendo perdigones en mi cabeza que aún los tengo alojados, y en el pecho, además de mi pareja que tiene perdigones en su cara y en el pecho. Hasta ahora no hemos recibido ningún llamado de Gobierno ni nada”.

Detalló que “hecho el primer disparo que yo tuve y donde casi perdí por completo el conocimiento, lo recibí de lleno en mi cabeza, eso ocasionó que un perdigón me ingresara en el ojo. Fuera de eso también hubo balas de alto calibre, una de las cuales ingresó por el parabrisas en momentos en que estaba agachado. El OS9 que se hizo presente en la Comisaría de Collipulli sacó del fondo del bus una bala de fusil, la cual atravesó cuatro asientos, incluyendo el mío”.

Sobre la situación de salud, precisó que “hasta el momento me estoy tratando mi vista. La parte médica me dijo que quedé con una ceguera casi total, en el cual tengo un 20% de visión de mi ojo derecho- Ahora se vienen otros tratamientos, donde vamos a ver un lente intraocular para tratar de recuperar mi vista ya que al ser conductor de bus yo trabajo con mi vista, pero como digo – hasta ahora no hemos tenido apoyo de nada”.

REPRESENTANTES DEL CONDUCTOR

Daniel Lobos es uno de los abogados que asesora al conductor afectado. El profesional explicó que “actualmente existe una denuncia ingresada a la fiscalía local de Collipulli, donde se va a investigar el delito como atentado y atentado incendiario en contra de él y de su pareja. Dentro de este atentado también hubo dos personas que eran conductores de camiones, y ellos sí fueron considerados como víctimas para los temas de ayudas que va a prestar el Estado”, precisó.

Andrés González, también abogado de la firma, precisó que “acá en esta ciudad se hizo un acuerdo firmado por el subsecretario Manuel Monsalve, en la cual se establecieron beneficios para las víctimas de estos hechos, como asistencia sicológica, social y jurídica, apoyo en insumos médicos, tarjetas de alimentación y cierta cantidad de dinero para gastos básicos, y asistencia mensual en el caso de lesiones permanentes”.

Sin embargo, aseguró que en el caso de Dany Gaete, “como la autoridad no le ha dado la debida asistencia a nuestro representado, nosotros nos vimos obligados a presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción fundado en el artículo en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución, que dice de que ni la ley ni autoridad alguna puede establecer diferencias arbitrarias. En este caso si se ha prestado asistencia a otras víctimas, pero con nuestro representado no se ha hecho”.

El abogado aseguró que la acción legal ya fue acogida a tramitación, “y ordena al Ministerio del Interior a que informe dentro de 10 días sobre porqué no ha entregado la debida asistencia. Se encuentra en curso desde el 8 de este mes, por parte de la Corte de Apelaciones”.

En otro aspecto, el abogado Juan Quezada agregó que “estamos analizando las acciones legales pertinentes que consisten en la presentación de una querella por los delitos mencionados, y que tiene por objeto determinar quiénes son los responsables de este atentado, y hacer efectiva la responsabilidad penal correspondiente. En paralelo, también buscamos los presupuestos jurídicos para la presentación de una acción civil indemnizatoria que en este momento está en estudio, y que debemos dirigir dentro de la calificación jurídica que hagamos contra aquellos que nosotros determinemos que son los responsables, dentro de los cuales puede caber la responsabilidad en este caso del Estado”.