Gremios de Biobío critican anuncio de proyecto de ley que prohibiría la tenencia de armas en civiles

Como “un error” o una medida “con un foco equivocado” catalogaron gremios de Biobío el anuncio del presidente Gabriel Boric, dado a conocer en la cuenta pública. Según se indicó, el Ejecutivo busca presentar un proyecto de ley para eliminar la tenencia de armas de fuego en manos de civiles en el país.

Mientras que Socabio puntualizó que “la tenencia de armas inscritas no es el problema”, desde la Multigremial enfatizaron que con esta iniciativa “le estaríamos diciendo a los delincuentes que en ningún hogar habría un arma para la legítima defensa, y eso les va a dar mayores facilidades a ellos”.

“CREO QUE ES EL CAMINO EQUIVOCADO”

El presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío -Socabio- y del Consorcio Agrícola del Sur -CAS- José Miguel Stegmeier abordó el anuncio del presidente Gabriel Boric sobre un proyecto de ley que buscará prohibir la tenencia de armas en manos de particulares en el país, la que calificó como “un error”.

En particular, Stegmeier manifestó que “creo que es el camino equivocado para el fin que se persigue. La tenencia de armas inscritas en poder de particulares, con todas las regulaciones, requisitos y controles que contempla la legislación vigente, no es el problema”.

A lo anterior agregó que “es más, en la mayoría de los casos, esta tenencia responsable representa ya sea la práctica de legítimas actividades deportivas, como también, sobre todo en el sector rural y en los barrios más desprotegidos, una eventual protección, defensa y seguridad ante la delincuencia”.

En esa misma línea, Stegmeier puntualizó que “es importante tener presente, que la mayor parte del armamento con que se abastece la delincuencia y el crimen organizado, proviene de internaciones ilegales y de armas hechizas, por lo tanto es un error suponer que se logrará controlar esta situación mediante la prohibición de tener o adquirir armas de manera oficial”, precisó.

Al analizar esta medida, anunciada por el Ejecutivo, el presidente de Socabio manifestó que “creo que implementar restricciones de esta naturaleza, de un carácter tan extremo, lo único que consiguen es que quienes sufren las consecuencias de estas malas políticas públicas son otra vez los ciudadanos honestos que cumplen las leyes y contraproducentemente, los delincuentes en general, pero particularmente las bandas y mafias organizadas, sobre todo aquellas dedicadas al narcotráfico y al terrorismo, tendrán aún mayores facilidades para cometer sus crímenes, ya que las víctimas, al no poder contar con medios de defensa, quedarán muchísimo más vulnerables”.

Por último, precisó que “en esta propuesta legislativa de parte del Gobierno, que nace probablemente de una concepción más ideológica que práctica, nuevamente el dicho popular de que “el ladrón anda detrás del Juez”, resulta una realidad”, finalizó.

“ESTA ABSOLUTAMENTE EQUIVOCADO EL FOCO”

El presidente de la Multigremial de Biobío, Jorge Guzmán, también se refirió al tema señalando que el foco al que apunta el proyecto de ley es erróneo. “Está absolutamente equivocado el foco, porque aquí se habla de eliminar las armas de todos los civiles, y resulta que tenemos del orden de las 700 mil armas inscritas en manos de civiles que responsablemente hacen uso de sus armas, y se calculan entre uno a dos millones las armas no inscritas que se encuentran en manos de delincuentes y de terroristas, y recordando lo que dijo el ministro Jackson, es un absurdo pensar de que los delincuentes van a entregar voluntariamente esas armas”, precisó.

Al abordar las cifras entregadas por el gobierno, en materia de recuperación de armamento en el país, puntualizó que “esto se basa en mucha información distorsionada o falsa directamente ya que se habla de que anualmente se incautan del orden de las dos mil 500 a tres mil armas de fuego, y resulta de que en esas cifras se incluyen las armas que son entregadas voluntariamente por diversas razones que la gente decide hacerlo, y más o menos el 50% de estas cifras son de armas entregadas de manera voluntaria”.

Junto con ello, el presidente de la Multigremial enfatizó que, a su juicio, “el foco debería estar en otro tipo de cosas como eliminar el ingreso ilegal de armas en Chile, porque las armas que se venden y que compran los civiles y las inscriben son las que ingresan legalmente a Chile, pero hay un montón de armas que hay en La Araucanía o en la Macrozona Sur a muchos videos donde se muestran armas de repetición o automáticas que no son las que se venden o se roban a particulares, como dijo la ministra Siches, esas armas han ingresado ilegalmente al país o han sido robadas a las Fuerzas Armadas”.

Al ser consultado sobre la afectación a las personas que actualmente poseen armas de fuego, Jorge Guzmán comentó que “se les quita una legítima defensa a las personas, sobre todo en zonas apartadas ya que existen sectores muy apartados en el sector rural donde el Estado no es capaz de llegar de forma rápida, donde no hay una comisaria cerca, y generalmente los delincuentes presumen o saben que en esas casas existe la posibilidad de que tengan armas, por lo tanto, no atacan ni asaltan esas casas por temor de que sean repelidos en esos ataques, y si los particulares entregaran estas armas, le estaríamos diciendo a los delincuentes que en ningún hogar habría un arma para la legítima defensa, y eso les va a dar mayores facilidades a ellos”, finalizó.

