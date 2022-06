Primera cuenta pública de Presidente Boric: ¿Qué opinaron los legisladores de la zona?

La cuenta pública del Presidente Gabriel Boric ante el Congreso Nacional, la primera en el inicio de su mandato, dio pie a todo tipo de reacciones entre los representantes de la zona en la Cámara de Diputados y el Senado.

Las diputadas y senadores hicieron presente sus respectivos puntos de vista en torno a cada una de las materias que fueron abordadas por el Jefe de Estado en su discurso que tardó más de dos horas y 15 minutos.

Mientras que para los legisladores oficialistas, la cuenta pública fue positiva y contiene las grandes transformaciones estructurales, para los representantes opositores hubo omisiones graves.

SENADOR ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE

“El Presidente Gabriel Boric tuvo hoy una gravísima omisión. No se refirió en ningún momento en cómo el gobierno se va a hacer cargo, de verdad, de la gravísima crisis de inseguridad y terrorismo que hoy se vive a diario en la Macrozona sur del país.

Pareciera entonces que el Jefe de Estado y el gobierno vivieran en otro Chile donde la problemática no existe y lamentablemente no es así. El Presidente de la República dispone de una herramienta de trabajo muy potente como es el manejo de las urgencias legislativas. Si quiere, puede asignarle urgencia y discusión inmediata a proyectos de ley que no hay que inventar de nuevo y que ya están presentados, como lo son – por ejemplo – el proyecto de ley Antiterrorista. También está la iniciativa para combatir de manera más efectiva el crimen organizado, el referido a la usurpación de bienes, al robo de madera, entre otros.

Esta agenda puede ser objeto de asignación de urgencia a discusión inmediata si así el Presidente Boric lo dispone y dada la omisión, espero que esta pueda ser cubierta en una asignación en ese sentido por parte del Presidente en el más cortísimo plazo”.

SENADOR GASTÓN SAAVEDRA

“El compromiso del Presidente de establecer un sistema de seguridad social para construir pensiones para los chilenos más justas y dignas es un punto de tremenda importancia. También lo es su compromiso de acelerar en el Congreso el proyecto que crea este nuevo sistema de pensiones para los chilenos, además del compromiso de campaña para llegar con una pensión garantizada universal de 250 mil pesos para 2 millones 200 mil chilenos.

Dentro de las expectativas está mejorar las relaciones laborales como el proyecto de la jornada de trabajo que permita que no solamente los chilenos tengan que trabajar, sino que también tengan espacio para compartir con la familia para desarrollarse como personas dignas. Ahí está el proyecto de las 40 horas que el Presidente de la República se compromete a traerlo como proyecto al Congreso.

Y además sabedores de los efectos económicos, está la reforma tributaria que permitiría ayudar con subsidio a la mano de obra, a la pequeña y mediana empresa que es la que tendría que soportar con mayores dificultades por el cambio en la jornada de trabajo.

Otro punto importante es su compromiso de trabajar para que el país vuelva a recuperar la seguridad y se terminen los actos delictuales violentos y el narcotráfico. Para eso, va a adquirir el rango constitucional de ministerio que es parte de las políticas públicas que el gobierno va a aplicar en esta materia”.

SENADOR SEBASTIÁN KEITEL

“Perdió la oportunidad de hacerse cargo en serio de la violencia en la macrozona Sur. No tuvo ninguna palabra para hablar de usurpaciones o terrorismo ni de hablar de la necesidad de ampliar el estado de excepción. Tampoco fue capaz de anunciar un plan para devolver el deporte en los barrios vulnerables o de potenciar temas deportivos donde se necesita infraestructura y apoyar el deporte competitivo.

Fue una cuenta pública que tuvo poco que contar de lo que ha hecho y, por otro lado, se llenó de compromisos donde las expectativas siguen creciendo. Creo que si no se cumplen, la ciudadanía los va a exigir.

Veo un difícil camino, un difícil futuro para un gobierno que se ha encargado de prometer y a cumplir muy poco de lo prometido”.

DIPUTADA FLOR WEISSE:

“Es una cuenta pública que no se hace cargo de la realidad de los chilenos, de lo que se está sufriendo y viviendo en nuestra zona sur en materia de violencia, delincuencia, terrorismo.

Cuando el Presidente invita a sus ministros a visitar las ferias para estar en terreno, el llamado debe ser a estar en Arauco, en la Araucanía, vivir los problemas hoy en día.

No hemos escuchado una medida concreta de cómo se va a enfrentar la crisis de violencia que hoy día es más fuerte. No basta solo con hacer caminos ni entregar agua, que por cierto es muy necesaria, pero tienen que haber medidas concretas en materia de seguridad.

En la agenda pro mujer, lamento que no se comprometa con un proyecto que se lo hemos pedido tanto y que debe ponerle urgencia – que es nivelar la cancha para que las mujeres podamos estar en mundo del trabajo – que es la sala cuna universal. Basta que el presidente se decida a ponerle urgencia y de verdad se haga realidad su discurso de equidad respecto a hombres y mujeres”.

“Echamos de menos anuncios más de regiones, desde la descentralización en materias de seguridad. Diría que el Presidente quedó corto en hablar de violencia rural en nuestra zona que son el crimen organizado y el terrorismo, por lo tanto, creo que ahí el Presidente quizás le falta entender la realidad que se vive en nuestra zona.

Valoro los anuncios en infraestructura vial, en conectividad que se expresa en materia de ferrocarriles del Estado, una amplia red, eso es muy positivo. También en materia de cooperativas también para el desarrollo económico local y otras áreas que se puedan trabajar. Destacamos el proyecto para cuidadores, es algo por lo que hemos luchado desde la propia provincia junto a una red que tenemos desde Los Ángeles y la región. También valoro lo de vivienda.

DIPUTADA JOANNA PÉREZ

Lo complejo es cómo hacer posibles tantos anuncios y tantas buenas voluntades cuando no se tienen los equipos adecuados, cuando no se ha instalado el gobierno por completo en la Región del Biobío, donde en el Congreso vemos algunos ministros con capacidad de dialogar, de llegar a acuerdos y otros en que no hemos visto esa misma voluntad de avanzar, escuchar y solucionar los problemas de la gente.

Habría esperado información más clara en materia de la zonas de rezago que gran parte de Biobío está demandando, Arauco quiere mantenerse, eso no se nombró nada. Y no hubo anuncios, por ejemplo, para Los Ángeles en materia de congestión, contaminación y la conectividad. Entonces, extrañé anuncios más para las regiones, señales ahí quizás faltaron.

DIPUTADA CLARA SAGARDÍA:

“El gobierno está dando la imagen de su programa en el carácter social porque la mayoría de las medidas están referidas a previsión, trabajo, vivienda, educación, salud y sin olvidar también que tienen que haber inversiones y los proyectos. También da énfasis a la pequeña producción, a los emprendedores y sobre todo habló de la infraestructura, lo que va a permitir que haya inversión y que haya trabajo, ya que las infraestructuras de hospitales, de escuelas van a generar empleos. Esos aspectos sociales también son trabajos, es inversión que va a tener el gobierno con un énfasis más ya del Estado que de los privados, eso es lo que he podido percibir.

Me pareció muy bien el mensaje y, sobre todo, el mensaje de unidad y de que todos estamos para aportar y que todos debemos encontrarnos y confiar en nuestros vecinos. Me pareció un mensaje muy unificador”.