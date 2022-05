Cuatro trabajadores forestales han sido asesinados este año en la Macrozona Sur

Tras el asesinato de Segundo Catril Neculqueo, trabajador forestal mapuche tras un ataque a disparos por parte de desconocidos la mañana de este martes en el sector de Relún, la Asociación de Contratistas Forestales informó que son cuatro los fallecimientos ocurridos en la Macrozona Sur durante este 2022 por este tipo de ataques, catalogando la situación como de “máxima gravedad”.

“NO ES TOLERABLE SALIR A TRABAJAR Y QUE TE DISPAREN”

El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales –Acoforag- René Muñoz se refirió al asesinato del trabajador forestal de 66 años. Afirmó que “lo ocurrido ayer (martes) en la comuna de Lumaco, donde se asesinó a un trabajador forestal como Segundo Catril Neculqueo es de la máxima gravedad. Este año 2022 llevamos cuatro trabajadores forestales asesinados, y creemos que esta situación no puede continuar”.

En ese sentido urgió a las autoridades de gobierno a intervenir: “Llamamos a las autoridades, al gobierno, al Poder Judicial, a los legisladores a buscar los caminos para mejorar la condición de seguridad que tenemos hoy día en la macrozona sur”, precisó.

En esa misma línea, enfatizó que “no es tolerable salir a trabajar y que se te dispare, se te embosque, se te hiera con disparos, se te maltrate y se golpee a los trabajadores, y ya es necesario de que todos nos pongamos de acuerdo en que esta condición no debe seguir, y que es necesario modificarla, porque de lo contrario caeremos en un espiral de violencia donde se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo puede terminar”.

René Muñoz

“ESTO HACE QUE EXISTA MAS TEMOR”

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal -Fenasitransfor- Heriberto López acusó un aumento en la sensación de temor en los trabajadores forestales de la Macrozona Sur al evidenciar este tipo de hechos de violencia que terminan con fallecidos producto de ataques armados.

En particular comento que “primero que nada es tratar de asimilar lo que está ocurriendo, porque cuando los líderes o representantes de estas ORT (Organismos de Resistencia Territorial) que se adjudican los atentados, tanto de sabotaje como de disparos a personas, cuando ellos hacen las amenazas y las concretan y llevan a cabo, esto hace de que exista más temor respecto del nivel al que se ha llegado para utilizar la violencia en contra de personas, y no sólo contra maquinarias, por lo que esto nos descoloca pero al mismo tiempo nos atrevemos a decir que no por esto, los trabajadores forestales de esta esta y otras zonas van a tener que abandonar lo que han hecho por mucho tiempo, y dejar en manos de delincuentes lo que está ocurriendo”, indicó.

Al ser consultado sobre la solicitud de legisladores de la zona de ampliar el Estado de Excepción que rige en la zona y deje de ser “acotado”, el dirigente se mostró a favor de esta medida debido a que se enfrentan de manera diaria a “verdaderos guerrilleros entrenados”, comentando que las decisiones en materia de seguridad no pueden contar con letra chica, aseveró.

Con tono enérgico destacó: “Nosotros pensamos que no puede haber un Estado de Excepción acotado porque la violencia está instalada especialmente en sectores rurales, como el que ocurrió ayer o como los que han ocurrido durante estos meses, y con varias muertes hasta ahora. Por lo tanto, el Estado de Excepción Constitucional no puede ser con letra chica, tienen que apuntar y darle la importancia que corresponde ya que estos señores son guerrilleros, son guerrilleros bien entrenados, por lo tanto a lo que se exponen nuestro colegas y a lo que nos exponemos diariamente, es una situación de vida o muerte, por lo tanto ese es el criterio que tiene que utilizar el gobierno para decretar estas medidas”.