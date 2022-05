Antuco: Alarmante derretimiento del glaciar Sierra Velluda

El actual escenario hidrológico global es complejo y la región del Biobío no es la excepción. Predicciones estiman que para mediados del presente siglo, más de la mitad de la población mundial vivirá en áreas de estrés hídrico, en cuales se extraen volúmenes insostenibles de agua dulce superficial y subterránea para suplir esta demanda.

Así se deja de manifiesto en la introducción del proyecto de fin de máster del investigador angelino, Rafael Pérez en la Universidad de Alcalá y Universidad del Rey Juan Carlos. Rafael Pérez está radicado en Los Ángeles desde 2009 y en el último tiempo ha desarrollado labores en la Dirección General de Aguas. Actualmente trabaja en la Unidad de Hidrología.

Rafael Pérez se declara un agradecido de Dios, de la vida, y de tener la posibilidad de compartir los conocimientos adquiridos: “Tuve el privilegio de volar a la Sierra Velluda y conocer la majestuosidad que tiene esta masa glaciar que tenemos en la provincia de Biobío”, comentó durante la entrevista con diario La Tribuna.

El estrato volcán Sierra Velluda se sitúa en la comuna de Antuco. Está inactivo y su principal característica es que posee un glaciar de montaña. El agua constituye un componente clave en la dinámica hidrológica de las subcuentas de los ríos Laja y Duqueco.

CONOCIENDO MÁS SOBRE SIERRA VELLUDA

Pregunta. ¿De qué manera ha afectado la disminución de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas de la última década?

Respuesta. En los últimos 13 años la afectación sobre el glaciar debido a la falta de precipitaciones y de precipitación sólida en la zona de acumulación del glaciar debido a la sequía hídrica que tenemos, y que es la más extensa registrada, afecta porque disminuye las recargas y por otra parte, la variación de temperaturas en la última década también es significativa la disminución de la masa glaciar debido a que existe un aumento de temperaturas máximas en enero y febrero durante los últimos 10 años y no solamente de las temperaturas máximas sino también las mínimas, que han aumentado, lo que afecta directamente la masa glaciar, disminuyendo su área, que es la reserva de agua dulce que tenemos en la provincia de Biobío.

SUBCUENCAS EN BIOBÍO

Pérez afirma además que “en el contexto de la región del Biobío, durante la última década, la mayor parte de los glaciares ha experimentado un importante retroceso, adelgazamiento y pérdida de superficie, debido al aumento de temperatura y la disminución de las precipitaciones”.

Pregunta. En el caso del glaciar Sierra Velluda, que es nuestra gran reserva hidrológica como provincia de Biobío, ¿Es factible determinar sus cambios espaciales y temporales para plantear el correcto uso y gestión de los recursos hídricos?

Respuesta. Es factible, de hecho reviste una gran importancia el lograr cuantificar estas variaciones espaciales y temporales del glaciar ya que en algunos casos, especialmente pensando en el río Duqueco que es uno de los afluentes al que aporta el agua del glaciar, en algunos casos representa el caudal aportado por el glaciar, el 60 por ciento del agua que ingresa por el Duqueco. Entonces es primordial y de vital importancia tener estas mediciones y definir estos cambios espaciales temporales de manera de plantear cómo gestionamos esta reserva del agua que tenemos en la provincia de Biobío, que no solamente tiene una mirada económica de gestión de recursos sino que también ecosistémica.

P. ¿Es posible conocer la variación que ha tenido el área del glaciar en las últimas décadas?

R. Sí, de hecho dentro del estudio logramos determinar que ha disminuido cerca de un 70% del área glaciar, es decir, el año 2007 el glaciar Sierra Velluda tenía -al igual que el año 1997- un área de 20 km2 y ahora (enero 2022) ha disminuido alrededor de los 0,28 kilómetros cuadrados, quedando con un área superficial de 6,39 km2. Entonces, la variación la verdad es que es bastante brusca y no puede dejar indiferente a nadie.

P. ¿Cuál es el impacto que podría tener la condición actual del glaciar Sierra Velluda y una eventual disminución, considerando la sequía extrema y el aumento en las temperaturas?

R. De no existir un cambio en la tendencia en esta sequía extrema y frente al cambio y la variabilidad climática que estamos viviendo, los glaciares como ha estado ocurriendo a nivel mundial, van a tender a desaparecer. Es decir, al ritmo de descenso de los últimos diez años, en que ha disminuido un 70 por ciento, no sería de extrañar que nuestro glaciar desaparezca, lo que conllevaría a efectos sobre los servicios ecosistémicos de las cuencas beneficiadas con el agua de glaciar, y estoy mencionando a los ríos Duqueco, Laja, nuestra Laguna Laja y río Biobío. No hay que disminuir el efecto que puede producir que el glaciar Sierra Velluda desaparezca. Así como está la tendencia a nivel mundial, lo más probable es que nuestro glaciar en las condiciones actuales desaparezca.

P. ¿De qué manera las temperaturas máximas tiene efecto en la pérdida de área del glaciar?

R. Al aumentar las temperaturas, crece el derretimiento en la zona de oblación (área donde se pierde el hielo y la nieve) y por lo tanto, aumenta el caudal que entrega el glaciar producto de estas altas temperaturas. Entonces, la línea de equilibrio que separa la zona de acumulación y donde se genera el cambio de estado de sólido a líquido, va avanzando hacia la zona de acumulación y aquella zona que antes era de acumulación pasa a ser de derretimiento.

CÓMO NOS PROYECTAMOS

Rafael Pérez, pone de manifiesto que no existen estudios en profundidad sino más bien estrategias que datan de 2009, con la finalidad de elaborar un plan de gestión de recursos hídricos para este glaciar.

Pregunta. La Dirección General de Aguas instaló la primera estación glaciométrica en Biobío el año pasado, ¿cuáles son los beneficios de contar con este tipo de instancias?

Respuesta. Durante el año 2021, la Dirección General de Aguas instaló la primera Estación Glaciométrica en la región del Biobío a 3000 m.s.n.m, que es más alta con la que cuenta la región operada por el servicio. En ese sentido, esto un aporte porque son mediciones en terreno. El trabajo que desarrollé fue mediante datos de teledetección y también datos con un método estocástico (reanálisis) para determinar información como las temperaturas máxima y mínima, radiación, evaporación, nieve, entre otros, que realizan la agencia científica NOAA, Universidades y la Agencia Espacial Europea (ESA), que entrega este tipo de información.

Que se haya instalado esta estación meteorológica en la región del Biobío reviste una importancia fundamental en lo que es el seguimiento para ver los distintos parámetros biofísicos que interactúan en el glaciar.

P. ¿Considera necesario instalar estaciones de control de caudales en las cercanías del glaciar Sierra Velluda?

R. Sí, es fundamental para caracterizar completamente la dinámica hidrológica que existe en la zona, de precipitaciones, de aguas sólidas en nieve, del aporte del glaciar. Es necesario, especialmente en el año hidrológico, desde los caudales estivales hasta las crecidas por precipitaciones hasta los deshielos. Especialmente la caracterización del aporte del glaciar. Es fundamental.

P. ¿Es factible determinar con precisión el aporte de Sierra Velluda a las subcuencas de los ríos Laja y Duqueco?

R. Es posible de manera indirecta con una buena aproximación, pero nada reemplaza el hecho de tener una estación que mida los caudales que aportan estas subcuencas directamente desde el Sierra Velluda. La Dirección General de Aguas está trabajando en eso con la Unidad de Glaciología y la Unidad de Hidrología. Así que va a ser una información que va a estar disponible para los usuarios del mundo académico y usuarios en general.

P. En lo personal, ¿qué significó desarrollar este trabajo de investigación sobre este recurso tan importante para la provincia de Biobío, sobre todo, considerando el escenario hidrológico actual?

R. Fue interesante y provechoso porque Sierra Velluda es un glaciar que desde la ciudad de Los Ángeles vemos todos los días. En un día despejado, incluso cuando uno va al mall y sube al cuarto piso, miras hacia la cordillera puedes disfrutar de la belleza del volcán Antuco y del glaciar Sierra Velluda. Quizás cuando lo observamos no nos damos cuenta de los fenómenos biofísicos que se generan en el glaciar y cómo hemos consumido un área del glaciar y no nos hemos dado cuenta. Entonces eso permite tomar conciencia de que estamos frente a un escenario de cambio climático que en lo personal pienso que ya fue y lo que estamos empezando a vivir es una variabilidad climática dentro de un cambio climático que ya está. En eso nos hace ser más responsables en cómo administramos el recurso. El glaciar Sierra Velluda de pasar de algo bonito, de observar y comparar su evolución en fotografías del 2014, 2020 O 2021, se aprecia que el retroceso es notorio. De mirar fotografías a estudiarlo fue muy provechoso, y pretendo que sea de utilidad para la comunidad angelina.

P. En el inicio del estudio, menciona una frase bíblica, ¿por qué?

R. Hago mención de una cita que está en la Biblia, en el libro de Job, donde Dios hace una pregunta, ¿Dónde has estado?, ¿Has estado en los depósitos de la nieve y los granizos?

La verdad es que cuando tuve el privilegio de volar a la Sierra Velluda y conocer la majestuosidad que tiene esta masa glaciar, me hizo pensar en ese versículo y es mi convicción personal que demuestra de manera irrefutable la existencia de Dios (…) Al observar la naturaleza y especialmente contemplar el glaciar Sierra Velluda es una certeza de que existe Dios y que nada ha sido creado al azar. Al contemplar la perfección de la creación, cómo se formaron los glaciares y cómo es su dinámica, pensé en ese versículo y por eso lo dejé plasmado en la portada de mi trabajo final de máster. Eso refleja lo que creo y lo que soy”.