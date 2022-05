Dirigente forestal: "No es momento de decir en qué no damos el brazo a torcer”

En horas de esta tarde se espera destrabar las negociaciones con el gobierno para finalmente llegar a un acuerdo que permita despejar en su totalidad rutas de la zona centro-sur del país que se mantienen ocupadas como parte de las movilizaciones iniciadas por el gremio forestal.

Minutos antes de entrar a la reunión, el presidente de la Federación Nacional del Transporte Forestal, Heriberto López dijo que se debe negociar por el bien mayor: “Creo que no es momento de decir en qué no damos el brazo a torcer porque hoy día no se trata de vencedores ni vencidos. Hoy día se trata de buscar un acuerdo que deje conformes a ambas partes”.

En tanto, en la reunión que se mantiene desde las 10,00 horas de esta mañana se escuchan propuestas y alternativas, sin que hasta este minuto, se conozca de un acuerdo formal entre las partes. El dirigente Heriberto López expresó que las medidas se deben aplicar de manera urgente para evitar trágicos desenlaces: “A nosotros nos disparan. Hay muertos. En lo que va de este conflicto van más de 50 muertos, entre carabineros, trabajadores y comuneros (…) Nosotros queremos que el gobierno sigue mirando para el cielo respecto de la gravedad de esto” remarcó, al insistir en la necesidad de acuerdo por los hechos que ocurren en la Macrozona Sur.